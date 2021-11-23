¡ØÅÚÎµ¤Î±´¡Ù¤Ç¡ÖTOKYO MER¡×¥³¥ó¥Ó¤Î¾Ð·â¥·¡¼¥ó¡¡ºÚ¡¹½ï¡¢Î¢Â¦¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ØÅÚÎµ¤Î±´ FINAL¡Ù¤Ç¡¢7·î¥¯¡¼¥ë¤ÎTBSÆüÍË·à¾ì¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿ºÚ¡¹½ï¤ÈÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬°Ìò¤È¤·¤Æ¤Ö¤ÃÈô¤Ó¤Î¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÎ¢Â¦¤òºÚ¡¹½ï¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ê¢¨°ìÉô¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô950ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¹â¶¶¤Î¤Ü¤ë¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤òÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¥·¥ê¡¼¥º¤Î´°·ëÊÔ¡£·Ù»¡³Ø¹»¤òºÇÄã¤ÎÀ®ÀÓ¤ÇÂ´¶È¤·¤¿¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¹¥±¥Ù¤À¤¬ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤·Ù»¡´±¡¦µÆÀîÎèÆó¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¤¬ÀøÆþÁÜºº´±¡ÊÄÌ¾Î¡§¥â¥°¥é¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤éËãÌô¤ò°ìÁÝ¤¹¤ë¤¿¤á¶Ë°ÁÈ¿¥¡¦¿ô´óÌð²ñ¤ËÀø¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Ü¥¹¤Î¹ì¼þÊõ¡Ê¤È¤É¤í¤¡¦¤·¤å¤¦¤Û¤¦/´ä¾ëÞæ°ì¡Ë¤ÎÂáÊá¤ËËÛÁö¡£´°·ëÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÎèÆó¤Ë¼è°ú³Û6,000²¯±ß¤ËµÚ¤ÖËãÌôÌ©Í¢¤òÁË»ß¤È¤¤¤¦ºÇ½ª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¡£À¸ÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤áºÚ¡¹½ï¡¢ÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢Äé¿¿°ì¡¢´ä¾ëÞæ°ì¤é¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÎëÌÚÎ¼Ê¿¤¬¼þÊõ¤ÎÄ¹ÃË¡¦¹ìÎõÍº¡Ê¤È¤É¤í¤¡¦¥ì¥ª¡Ë¡¢ÂìÂô¥«¥ì¥ó¤¬Ææ¤ÎÈþ½÷¡¦º»ÌçÍ¼Ëá¡Ê¤µ¤â¤ó¡¦¤æ¤Þ¡ËÌò¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¡ÖTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á¡×¤ÇµßÌ¿µßµÞ°å¤ò±é¤¸¤¿ÎëÌÚ¤È¡¢´Ç¸î»Õ¤ò±é¤¸¤¿ºÚ¡¹½ï¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¡ÖTOKYO MER¡×¤Ç¤ÏÎëÌÚ¤¬¥Á¡¼¥à¤òÂ«¤Í¤ë¿ÍË¾¸ü¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡¢ºÚ¡¹½ï¤¬Èà¤ò»Ù¤¨¤ë´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ØÅÚÎµ¤Î±´ FINAL¡Ù¤Ç¤ÏÎëÌÚ¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Þ¥Õ¥£¥¢¤«¤é¡È°¤ÎÄë²¦³Ø¡É¤ò³Ø¤ó¤ÀÉ´½Ã¤Î²¦¡¢ºÚ¡¹½ï¤ÏÈþ¤·¤¤½³¤êµ»¤ÈÅÅ·âÊÜ¤ò·«¤ê½Ð¤¹»¦¤·²°¤ÎÀßÄê¤À¡£
¡¡¤È¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇÎõÍº¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤È¸ÕËª¡Ê¥Õ¡¼¥Õ¥©¥ó/ºÚ¡¹½ï¡Ë¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¡È¥·¥Ó¤ì¤ë¥¥¹¡É¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤â¶¯Îõ¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤¬¡¢ºÚ¡¹½ï¤ÏËÜ¥·¡¼¥ó¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏÇòÌÜ¤òÇí¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤É¤³¤ËÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¼êÃµ¤ê¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎëÌÚ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÇòÌÜ¤òÇí¤¯±éµ»¤ÏÁ°ºî¡ØÅÚÎµ¤Î±´¡¡¹á¹Á¶¸Áû¶Ê¡Ù¤Ç¤âÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ºÚ¡¹½ï¤À¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤¿À¸ÅÄ¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡ØºÚ¡¹½ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êÇòÌÜ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¤¡Ù¤È¡£¤ï¤¿¤·¤Ï·ë¹½¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¤Ê¤ó¤Ü¤Ê¤Î¤Ç·ë²ÌÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£»°ÃÓ´ÆÆÄ¤¬¼Â±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤ÎÈ±·¿¤ÈÃËÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ä¤é¤Î¼è¤êÊý¤Ê¤É¤â¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤é¤ò¤È¤Ã¤ÆÈ±¤ò¥Ð¥µ¥Ã¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡ËÜ¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡ÖTOKYO MER¡×¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëº¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢ÎëÌÚ¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤É¤Á¤é¤â¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤«¤é°Ìò¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤¢¡¢¤É¤¦¤â¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£2¿Í¤È¤â¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¤·¤Æ¿¿µÕ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¿·Á¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÊÌ¤ÎÊý¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÎëÌÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë´îÂ¿¸«¥Á¡¼¥Õ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Á°ºî¤Ç¤â¥È¥¤¥ì¤ÇÀ¸ÅÄ¤ÈÆùÃÆÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿ºÚ¡¹½ï¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Ï¹¤¯¸«¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¶¹¤¯¤ÆÊÜ¤ò¤Õ¤ë¤ÈÅ·°æ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÂ¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ò¡¼¥ë¤ÇÆ°¤¯¤Î¤¬¤«¤Ê¤êÂçÊÑ¤Ç¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¤Ï»öÁ°¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡ÎèÆó¤¬¡Ö²¶¤Ë¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Í¤¨¡Ä¡Ä¡×¤È¥É¥ó°ú¤¤¹¤ëËÜ¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢´ñÁÛÅ·³°¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸«¤»¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë