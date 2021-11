米フロリダ州ウェスト・パーム・ビーチで今月2日、ひったくり犯に襲われた母親を救おうと9歳の娘が男に勇敢に立ち向かった。監視カメラが捉えた当時の様子は『WSVN 7News』などが伝えて拡散しており、女児を“スーパーヒーロー”と称える声があがっている。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

ひったくりの被害に遭ったのはダニエル・モブリーさん(Danielle Mobley)で、スーパーで買い物を終えて娘のジャーニー・ネルソンちゃん(Journee Nelson、9)と一緒に駐車場に戻ってきたところだった。

動画では、フードを被り歩道に座っていた男が立ち上がり、車に乗り込もうとするダニエルさんに駆け寄るとそのまま地面に押し倒すのが見て取れる。

ダニエルさんは必死に抵抗しており、男はバッグを引っ張るもののなかなか奪えずにいる。すると突然、車の反対側にいたジャーニーちゃんが現れて男の顔面をパンチ、不意を突かれた男は体勢を崩した。

映像はクリアではないが、ジャーニーちゃんが何度も男にパンチを食らわしているのが分かり、騒ぎに気付いた人々が何事かと集まってくる。

もみ合いになったジャーニーちゃんは倒されたものの、バッグを持って逃げた男をしばらく追いかけたそうで、当時のことを「ママが襲われたのを見て助けなくちゃと思った。だからやり返したのよ」と語ったという。

ウェスト・パーム・ビーチ警察は事件から2日後、29歳のデメトリアス・ジャクソン(Demetrius Jackson)を強盗と暴行罪で逮捕しており、ジャーニーちゃんは18日、その勇敢さを称えられ警察署長フランク・アダレイ氏(Frank Adderley)からメダルと感謝状を授与された。

アダレイ氏は「今回のように犯人に立ち向かうのはお勧めできることではありません」と述べつつも、「興奮した勢いで起きてしまうということはあるものです」と続け、ジャーニーちゃんの勇敢な行動をこのように称えた。

「男はかなりショックだったと思いますよ。動画を見れば、ああなることを彼が全く予期していなかったことが分かります。ジャーニーちゃんの反撃のタイミングは完璧で、男をかなり強くパンチしていましたよ!」

なおこの動画を見た人は「勇敢なだけではなく素早い」「これはすごい」「火事場の馬鹿力だ」「誇りに思う」「スーパーヒーローだね」「犯人が捕まって良かった」「9歳でしょう! よくやったよ」「やはり危険だと思う」「時と場合によるけど、怪我がなくて何よりだった」といったコメントがあがっている。

ちなみに昨年8月にはアメリカで、9歳の少年がとっさの判断で海に飛び込んだまま水面に上がってこない父親を救出し、ヒーローと称賛されていた。

画像は『The Mirror 2021年11月20日付「Hero girl, 9, praised for punching and chasing man after he tries to rob her mum」(Image: West Palm Beach PD/Twitter)(Image: Twitter/WPTV)』『West Palm Beach PD 2021年11月18日付Twitter「Chief Adderley honored a 9-year old child today for bravery as she ran to her mother’s defense to fend off a brazen robber.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)