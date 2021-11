X JAPANのYOSHIKIさんが11月20日、自身のInstagramを更新。同日誕生日を迎えたことを報告しています(画像出典:YOSHIKIさん公式Instagram)。

【実際の投稿&YOSHIKIさんの他の投稿をもっと見る】

肉体美と共にお礼の言葉を

YOSHIKIさんは、「Thank you everyone for the beautiful messages on my birthday! みんなたくさんの素敵なバースデイメッセージ、ありがとう! 」とつづり、自身の誕生日を祝ってくれた人たちに向けてお礼の言葉を投稿。同時に、56歳とは思えないほど鍛えられた肉体の写真も載せています。

「よっちゃん! お誕生日おめでとうございます」と誕生日を祝う声とともに、「きゃ〜かっこいい〜腹筋ヤバ」「わぉーーーカッコいぃ〜」と割れた腹筋を称賛する声も多数上がっています。また世界で活躍するYOSHIKIさんには、「You're most welcome You deserved all the joy, love and happiness dear Yoshiki God bless stay safe Happy birthday」と、海外からの声も届いています。

ケーキに水をかけるYOSHIKI

また21日に投稿された動画では、YOSHIKIさんが誕生日ケーキに刺さった花火に火をつける様子も。途中で花火を消したくなったYOSHIKIさんは、周りが驚くまさかの行動に出ます。

水の入ったコップを手に持ち、花火に水をかけたのです。もちろんケーキにも水がかかり、「大変高価なケーキに水を。世界に1個しかないやつに水を」と驚愕したスタッフの声が上がりました。

56歳になっても、遊び心を忘れず、意外な行動で楽しませてくれるYOSHIKIさんはまさにエンターテイナーですね。(文:狩野 萌)