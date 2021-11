Netflixとライアットゲームズは、『リーグ・オブ・レジェンド』のアニメシリーズ『Arcane』シーズン2の製作を公式発表した。

この新シーズンについて、あまり詳細は明らかになっていないが、ヴァイ役のヘイリー・スタインフェルド、ジンクス役のエラ・パーネル、 ケイトリン・キラマン役のケイティ・リューングは続編でもそれぞれ同じ役を再演することが決まっている。シーズン2の発表ととも公開されたショートティーザーに彼女らの声が登場していた。

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu- Arcane (@arcaneshow) November 21, 2021