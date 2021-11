『FBI：特別捜査班』シーズン2がDVDリリース！スピンオフドラマや『シカゴP.D.』とクロスオーバー

『シカゴ』シリーズのディック・ウルフが放つ、FBI捜査の最前線がリアルに描かれる大ヒット犯罪捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』。そのシーズン2のDVDリリースが決定した。

夫を亡くした過去を持つマギー、その相棒になった通称OAこと中東系の元潜入捜査官ジダンらが、多種多様な人種が集う大都市ニューヨークを舞台に、爆破、テロ、誘拐などさまざまな犯罪に立ち向かう一話完結型の捜査ドラマ『FBI:特別捜査班』。

シーズン2も、ヘイトクライムやテロ組織など米社会が抱える問題を題材にし、CIAやDEA(麻薬取締局)との連携や衝突、最新のテクノロジーを駆使した調査方法などがリアルに描かれる。

クイーンズのリトル・エジプトのレストランで爆破事件が発生。その直前、あるウエーターが異変に気づき、"逃げろ"と叫んだため、犠牲者はひとりで済んだ。犯行現場はOAが幼いころから通うなじみの店で、イスラム教徒を狙ったテロの可能性が疑われる。そんななか、マギーとOAは仕事上での信頼感が高まる一方、本音をぶつけ合うことも。さらに、OAの同時多発テロに対する持論や初めて語る恋人の存在、マギーが打ち明ける警官だった父の過去が明らかになる。

マギー役のミッシー・ペリグリム、OA役のジーコ・ザキをはじめ、クリステン・チャザル役のエボニー・ノエル、ジュバル・バレンタイン役のジェレミー・シストが引き続き出演する他、今シーズンより『BONES-骨は語る-』のジェームズ・オーブリー役で知られるジョン・ボイドと、『LAW & ORDER』や『クリミナル・マインド』に出演するアラナ・デ・ラ・ガーザがレギュラー出演。ジョンは元証券マンでボストンから異動してきた捜査官スコーラを演じ、アラナはチームリーダーとしての責務を全うする主任特別捜査官イゾベルに扮する。

また、シーズン2の第18話「真のアメリカ人」は、スピンオフドラマヘイリー・アプトン(トレイシー・スピリダコス)が登場するエピソードとなっている。アプトンがOAと組んで殺人犯を追うが、いわくつきのシカゴ警察とFBI、ルールの違うふたりのやりとりは見応えたっぷり。CBSとNBC、米4大ネットワークの2局が枠を超えるという大胆な企画が実現し、シリーズ最高視聴者数1085万人を記録した。

『FBI:特別捜査班』シーズン2

2022年2月2日(水)より

DVDレンタル開始 Vol.1-5

DVD-BOX Part1【5枚組】10,230円(税込)

2022年3月2日(水)より

DVDレンタル開始 Vol.6-10

DVD-BOX Part2【5枚組】10,230円(税込)

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

『FBI:特別捜査班』シーズン2 © 2022 Universal Television, LLC and CBS Studios Inc. All Rights Reserved. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.