ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが20日にインスタグラムを更新。この日56歳の誕生日を迎えたYOSHIKIは腹筋が割れた筋肉美を披露し、ファンに感謝を伝えている。

【写真】「かっこいい〜腹筋ヤバ」「中世の絵画のよう」と反響 “56歳とは思えない”筋肉美を披露したYOSHIKI

YOSHIKIは自身のインスタグラムで、「Thank you everyone for the beautiful messages on my birthday! みんなたくさんの素敵なバースデイメッセージ、ありがとう!」とファンに感謝を伝え、56歳とは思えない鍛え抜かれた肉体美を披露している。

さらに21日にも動画を投稿。20日に生配信されたバースデーケーキに花火を着ける茶目っ気たっぷりのYOSHIKIの姿が映されていて、「Thanx for so many Birthday messages and your support! 誕生日にたくさんのメッセージ、そしてみんなで祝ってくれてありがとう」と改めて感謝をつづっている。

この投稿には、ファンから「誕生日おめでとうございます」「素敵な年になりますように」と祝福コメントが殺到。筋肉美ショットにも、「かっこいい〜腹筋ヤバ」「バキバキカッコ良い」「段々 若返っていく」「中世の絵画のよう」「待ち受けにしました」と驚きや称賛の声が集まっている。

