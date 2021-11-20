¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡ÙÆüËÜÈÇ¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤Ï¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß
¡¡¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó60ºîÌÜ¤ò¾þ¤ë¿·ºî¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¡Ê11·î26Æü¸ø³«¡Ë¤ÎÆüËÜÈÇ¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ê¥ª¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÊÔ¤Ë¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¿áÂØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛºØÆ£ÎÜ´õ¤¬²Î¤¦¡Ö´ñÀ×¤òÌ´¤ß¤Æ¡×MV¡Ê60ÉÃ¡Ë
¡¡¥Ê¥ª¥È¤Ï¡¢NaotoÌ¾µÁ¤Ç2019Ç¯¤ËÀ¤³¦»°Âç¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¡¥é¥Æ¥ó¡×¤«¤éÀ¤³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥Æ¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤â¿¼¤¤¡£¼«¿È¤Î²»³Ú¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ßËÁ¸±µ¡¡Î¹²Î¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÎÀ¤³¦Î¹¹Ô°ÊÍè¤Ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤òºÆË¬¡£¡Ø¥ß¥é¥Ù¥ë¤ÈËâË¡¤À¤é¤±¤Î²È¡Ù¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ÃÏ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¡£ÆîÊÆ¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î±üÃÏ¤¬ÉñÂæ¤È¤·¤¿ËÜºî¤ÎÆüËÜÈÇ¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¤Ç¤¹¤«¡©¤È¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¼ª¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎºîÉÊ¤Ë²»³Ú¤Ç»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ì´¤¬¤Ò¤È¤Ä³ð¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤¯¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¶Ê¤ò²Î¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ´¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Èë¤á¤Æ¤¤¤¿»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà¤¬²Î¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÆüËÜÈÇ¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ý¡¼¥µ ¡Á±©¤Ð¤¿¤¯Ì¤Íè¤Ø¡Á¡×¡£¥È¥Ë¡¼¾Þ¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ËÜºî¤Î³Ú¶ÊÀ©ºî¤òÌ³¤á¤ë¥ê¥ó¡á¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥ß¥é¥ó¥À¤Ë¤è¤ë¤³¤ó¿È¤Î°ì¶Ê¤À¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï°ì¿Í¤À¤±ËâË¡¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥ß¥é¥Ù¥ë¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³Ç÷¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Î´íµ¡¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ëÃæ¡¢²ÈÂ²¤ò¼é¤ê¤¿¤¤°ì¿´¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¥ß¥é¥Ù¥ë¡¢¤½¤·¤Æ´ÑµÒ¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¤âÌÀ¤«¤ê¤òÅô¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤â¶»¤ËÀ÷¤ß¤ë¼î¶Ì¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤Î²Î»ì¤âÃ´Åö¤·¤¿¥Ê¥ª¥È¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Ù¥ë¤È²ÈÂ²¤¿¤Á¤ÎÈëÌ©¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÎ®¤ì¤ë·àÃæ²Î¡Ø2É¤¤Î¥ª¥ë¥®¡¼¥¿¥¹¡Ù¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ò²Î¤¦¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¤Î¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥ä¥È¥é¤ä¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¨¥ó¥É¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡Ö°¦¤¹¤ë¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡×¤ò²Î¤¦¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ó¥Ù¥¹¤é¡¢Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢»à¤Ìµ¤¤Çº£²ó¤Î³Ú¶Ê¤òºî¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ËÜÊÔ¤Ç¿áÂØ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤òÈï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´é¤Îºî¤ê¤â¶á¤¤¡×¤ÈËÜ¿Í¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¥ë¥Ã¥¯¥¹¡£¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ê¥ª¥È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥£¥é¥¤¥ß¤¬²Î¤¦¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥Ý¡¼¥µ¡Á±©¤Ð¤¿¤¯Ì¤Íè¤Ø¡Á¡×¤Ï¶áÆü¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£