Â©»Ò¡¦¤¤¤·¤À°íÀ®¤Îà¹ðÈ¯á¤Ç¤Þ¤¹¤Þ¤¹µçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤ÊÀÐÅÄ½ã°ì
¡¡º£·î12Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö½µ´©½÷ÀPRIME¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¡¦¤¤¤·¤À°íÀ®¤Îà¹ðÈ¯á¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤Îà±£¤·»Òá¤À¤Ã¤¿°íÀ®¤Ï¡Ö½µ´©½÷À¡×(¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò)¤Ç¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢1992Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢93Ç¯¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃæÀÅª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ä±éµ»¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢ÉðÅÄ¿¿¼£¤È¶¦¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥ßÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¼ã¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡>>ÀÐÅÄ½ã°ì¤ÎÌ¼¡¦¤¹¤ß¤ì¡¢¡ÖÉÔÎÑ¤ÏÊ¸²½¤Î»Ò¡×¤È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ µ¢¹ñ¸å¤Î½é»Å»ö¤ÏÂç¼ºÇÔ?<<
¡¡2001Ç¯8·î¡¢ÂçËã¡¦LSD½ê»ý¤Ê¤É¤ÎÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ë¤è¤êÂáÊá¤µ¤ì¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢2Ç¯¸å¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ËÉüµ¢¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢»Å»ö¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤º¡£3²óÌÜ¤Î·ëº§¤ò²Ì¤¿¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï°ìÉô¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¦¤ÄÉÂ¤ò¼£ÎÅÃæ¤À¡Ù¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë°íÀ®¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢97Ç¯¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼2¡×¤Î¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅö»þ¤ÏÉã¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Éã¤Ë¡È¤Þ¤À¼ã¤¤¤«¤é¡¢¤ª¶â¤Ï¼«Ê¬¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡É¤È¡¢¤ª¾®¸¯¤¤ÄøÅÙ¤ÎµëÎÁ¤·¤«¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÎÊý¤ËÍê¤ó¤ÇÅ¬Àµ²Á³Ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢²¯Ã±°Ì¤Î¥®¥ã¥é¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ª¤«¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÉã¤òÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¡È»ö¶È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢(°íÀ®¤Î)¥®¥ã¥é¤ÇÊäÅ¶¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤Èà¹ðÈ¯á¡£Éã¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¦¤ÄÉÂ¤¬°²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¡ÖÀÐÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Îà¼«½ÍÇË¤êá¤Ç¤ª¤Þ¤±¤Ë¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¡£µ¤¤Å¤±¤Ð»Å»ö¤Ï¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÎÍËÆü¥ì¥®¥å¥é¡¼1ËÜ¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¸å¡¢°íÀ®¤Îà¹ðÈ¯á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÏÀ¤Îµ¡²ñ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÀÐÅÄ¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ð±ê¾å¤¹¤ë¤À¤±¤ÇµÕ¸ú²Ì¤«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È»ö¶È¤âÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ºÊ¤ÎÅìÈøÍý»Ò¤È¤ÎÎ¥º§¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×(·ÝÇ½µ¼Ô)¡¡°íÀ®¤¬¤Ê¤¼º£¤´¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æà¹ðÈ¯á¤·¤¿¤«¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£