¡ÚMLB¡Û24²¯±ß±¦ÏÓ¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¡ÈÄï»ÒÆþ¤ê¡È»Ö´ê¡¡¡ÖÈà¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¥·¥ó¥À¡¼¥¬¡¼¥É¤¬²ñ¸«¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ä©Àï¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËFA°ÜÀÒ¤·¤¿¥Î¥¢¡¦¥·¥ó¥À¡¼¥¬¡¼¥ÉÅê¼ê¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¸å½é¤Î²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£Åê¼ê¿Ø¤¬¼åÅÀ¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÂÔË¾¤ÎµßÀ¤¼ç¸õÊä¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Èá´ê¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¥·¥ó¥À¡¼¥¬¡¼¥É¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤ÇÀèÈ¯¤È¤·¤Æ2·å¾¡Íø3²ó¤Î±¦ÏÓ¡£µåÃÄ»Ë¾å¡¢FAÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤ëÇ¯Êð2100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó24²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Æ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÁª¼ê¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥¦¥È¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¢¥¦¥©¥ë¥·¥å¡£Â¤ê¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£º£¤ÎËÍ¤Ï100¡ó¤Î¾õÂÖ¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤âÀµ¼°¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Éü³è¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë±¦Éª¤Î¥È¥ß¡¼¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Æ±Ç¯¤ÏÁ´µÙ¡£º£Ç¯9·î¤ËÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£ÂçÃ«¤È¤Î¡È¶¦±é¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ïµå³¦¤ÇºÇ¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¡£ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà¤«¤é²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄï»ÒÆþ¤ê¤Þ¤Ç»Ö´ê¡£ÂÐÌÌ¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥Ä»þÂå¤Ë¤Ï2016Ç¯¤Î5·î11Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ÇÁ°ÅÄ·òÂÀ¤«¤é2ËÜÎÝÂÇ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ·â¤Ç¤â¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»6ËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£DHÀ©¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ÇÂÇ·â¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¡×¤È¡¢¤Þ¤ºËÜ¿¦¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2014Ç¯°ÊÍè¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ÎÊä¶¯¤À¡£¡ÖËÍ¤¬¤â¤·°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤È¥ï¥ó¥Ä¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤ò·ÁÀ®¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¼ã¤¤ºÍÇ½¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¡Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¡Ë¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ä©Àï¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤Î¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤È¤Ê¤ë¤«¡£¡ÊËß»Ò¸¶¹ÀÆó / Koji Bonkobara¡Ë