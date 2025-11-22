¡Ú´ØÅì¶á¹Ù¡Û¤³¤³¤ÏÆüËÜ!? ¤Þ¤ë¤Ç³¤³°¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È23Áª|Æüµ¢¤ê¤Ç¤â¹Ô¤±¤Á¤ã¤¦¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àä·Ê¡õ±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¢ö
ÅìµþÅÔÆâ¤Î³¤³°¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È5Áª
1.
¡Ú»Í¥ÄÃ«¡Ûµ¤Ê¬¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡£µÜÅÂ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¢ö¡¿·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ
À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¹ñ²¦¤äÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¡¢ÉÐµÒ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ÜÀß¡Ö·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ¡Ê¤²¤¤¤Ò¤ó¤«¤ó¤¢¤«¤µ¤«¤ê¤¤å¤¦¡Ë¡×¡£¹ñÊõ¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú°¼à¥¤ÊµÜÅÂ¤ÎÁ°Äí¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÏËÜ´Û¤ÎÁ°Äí¤Ç¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿©ºà¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤Ã¤¿µ¨Àá¤´¤È¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà»þ¤Ë¤ÏÅß¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ä¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¹¥³¡¼¥ó¡¢¥±¡¼¥¯¥µ¥ì¡¢¥·¥å¥È¡¼¥ì¥ó¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÏÂµí¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤ò»È¤Ã¤¿¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥µ¥ó¥É¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥é¥ó¥Á¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¡¢ËþÂ´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉÊ¿ô¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ¡×¤Ï¡¢ÌÀ¼£42Ç¯¡Ê1909¡Ë¤ËÅìµÜ¸æ½ê¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜÍ£°ì¤Î¥Í¥ª¡¦¥Ð¥í¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤ÎµÜÅÂ·úÃÛ¤Ç¤¹¡£ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Ë¡¢·úÊª¤ÈÉßÃÏ¤Ï¹Ä¼¼¤«¤é¹ñ¤Ø°Ü´É¤µ¤ì¡¢¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤äË¡Ì³¾Ê¾ÙÌ³¶ÉÅù¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Âçµ¬ÌÏ²þ½¤¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¼ÏÂ49Ç¯¡Ê1974¡Ë¤Ë·ÞÉÐ´Û¤È¤·¤Æ³«´Û¡¢ÁÏ·ú¤«¤é100Ç¯¸å¤Ë¤Ï¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ´Û¡¦Äí±àÆþ¾ìÎÁ¤Ï°ìÈÌ1500±ß¡£ÏÂÉ÷ÊÌ´Û»²´Ñ¤Ï»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»²´ÑÎÁ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ÞÉÐ´Û¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ï¸áÁ°Ãæ¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Í½Ìó¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¡£¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤À¤±ÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤âÊÌÅÓ¡¢¡Ö·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ¡×¤ÎÄí±àÆþ¾ìÎÁ¡Ê°ìÈÌ300±ß¡Ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µÜÅÂ¸«³Ø¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÇÍ¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£
¡Ú¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÍ½Ìó¡Û
Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡§https://npoparkcafe.jp/afternoontea-info/
TEL¡§070-7490-5672
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á17»þ¡Ê16»þLO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§¡Ö·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ¡×¤Ë½à¤º¤ë
¢£»²¹Íµ»ö¡§µ¤Ê¬¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¢ö¹ñÊõ¡Ö·ÞÉÐ´ÛÀÖºäÎ¥µÜ¡×Á°Äí¤ÇÍ¥²í¤Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¡£¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.01.12¡Ë
2.
¡Ú¼®Î±¡Û¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ó¥ë·²¡¿¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥È5¶è¥¤¥¿¥ê¥¢³¹
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹Ä´¤Î¥Ó¥ë·²¤¬°µ´¬¡ª ¤³¤Á¤é¤Ï¿·¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¼®Î±¥·¥ª¥µ¥¤¥È¤Î5¶è¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÂ¤¤é¤ì¤¿³¹¡£¤°¤ë¤Ã¤ÈÀÐ¾ö¤Î¹¾ì¤ò¼è¤ê°Ï¤ó¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í·úÃÛ²È¤Ê¤É¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥Ó¥ë¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¤ä¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍýÅ¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤¬ÅÀºß¤·¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê°Û¹ñ¾ð½ï¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£¥É¥é¥Þ¤äCM¤Î¥í¥±¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Ìë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë·úÊª¤¬¸¸ÁÛÅª¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
3.
¡Ú¼«Í³¤¬µÖ¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥Ù¥Í¥Á¥¢¡ª±¿²Ï¤È³¹ÊÂ¤ß¤¬±Ç¤¨¤ë¾¦¶È»ÜÀß¡¿¥é¡¦¥ô¥£¡¼¥¿
¼«Í³¤¬µÖ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó4Ê¬¡£ºÙ¤¤Ï©ÃÏ¤òÈ´¤±¤ÆÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¿å¤ÎÅÔ¡¦¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ç¤¹¤«!?¡× ¤È¤¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°ì³Ñ¡£¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥´¥ó¥É¥é¤¬Éâ¤«¤Ö±¿²Ï¤ä¡¢¥ì¥ó¥¬Â¤¤ê¤ÎÍÎ´Û¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢¥Õ¥Ã¥È¥±¥¢¥µ¥í¥ó¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥é¥ï¡¼Å¹¡¢Èé³×ÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¡¦¥ô¥£¡¼¥¿¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖÀ¸Ì¿¡×¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£¥¤¥¿¥ê¥¢É÷¤Î¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤ªÃµ¤·¤Ê¤é¡¢·ê¾ì¤È¤¤¤¨¤½¤¦¡£¼«Í³¤¬µÖ¤Î»¶ºö¤¬¤Æ¤é¡¢¥×¥Á¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¥é¡¦¥ô¥£¡¼¥¿
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¼«Í³¤¬µÖ2-8-3
TEL¡§03-3723-1881
±Ä¶È»þ´Ö¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
ÄêµÙÆü¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
4.
¡ÚÊ¡À¸¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°»°Ëæ¡¿¥Ù¡¼¥¹¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È
Åìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶õµ¤´¶¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë³¹¤¬¡¢ÅìµþÅÔÊ¡À¸»Ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÆ·³²£ÅÄ´ðÃÏ¤Ë±è¤¦¤è¤¦¤ËÁö¤ë¹ñÆ»16¹æ¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥µ¥¤¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¡ª ¥¸¡¼¥ó¥º¤ä¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤Î¸ÅÃå¡¢¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤äÍ¢Æþ»¨²ß¡¢¥¢¡¼¥ß¡¼¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¨¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Õ¥§¤â¡£
¾¼ÏÂ33Ç¯¡Ê1958¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÊÆ·³¥Ï¥¦¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖÊ¡À¸¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¡ÊÆþ´ÛÌµÎÁ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤ÎÉ¤50Ç¯Âå¤Î¥à¡¼¥É¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤ªÂð¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤Ë¡£
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
5.
¡ÚÂå¡¹ÌÚ¾å¸¶¡ÛÆüËÜ¤Ç¥â¥¹¥¯½äÎé¡£ÁÇÅ¨¤Ê¥È¥ë¥³ÅÚ»º¤â¡ª¡¿Åìµþ¥¸¥ã¡¼¥ß¥¤¡¦¥È¥ë¥³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼
¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¥¹¥Æ¥ó¥É¥¬¥é¥¹¤ä¥È¥ë¥³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ö²¿³ØÌÏÍÍ¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Î¥«¥ê¥°¥é¥Õ¥£¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Áõ¾þ¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¡Ä¡Ä¡£¿ÀÀ»¤Ç¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÈþ¤·¤¤¥â¥¹¥¯¤Ï¡¢Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¡¢Åìµþ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¹â¤¤Åã¤¬ÌÜ°õ¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê·úÊª¤Ï¡¢¡Ö¥â¥¹¥¯¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÎÎéÇÒÆ²¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤ÏÌó90¥õ½ê¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥â¥¹¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¤¤Î¤¬¤³¤³¡ÖÅìµþ¥¸¥ã¡¼¥ß¥¤¡¦¥È¥ë¥³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡£¥á¥¤¥ó¤ÎÎéÇÒÆ²¤Ë°ìÊâÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÁ¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥¬¥é¥¹¤¬ÊÉÃæ¤òºÌ¤ê¡¢Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Æ¥¥é¥¥éµ±¤¯ÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°ÛÀ¤³¦¡Ä¡ª
¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷ÊÌ¡¹¤ËÎéÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎéÇÒÆ²¤Î2³¬¤Ë¤Ï½÷À¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤ÎéÇÒ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¡£1³¬¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³À½¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥È¥ë¥³Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥¹¥¯¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ÊÉ°ìÌÌ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¡ª¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·¤ÇËÜ¾ì¥È¥ë¥³ÂÎ¸³¤ò¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2018.04.18¡Ë
ºë¶Ì¸©Æâ¤Î³¤³°¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È2Áª
1.
¡ÚÈÓÇ½¡Û¿¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥×¥Á¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤òËþµÊ¡¿¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤¢¤±¤Ü¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿¹¸ø±à
ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷¤äÌÚÏ³¤ìÆü¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹¤Î¤Ê¤«¤ò¼«Í³¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é¡¢¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤Ç½µËö¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª
ÈÓÇ½»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥È¡¼¥Ù¡¦¥ä¥ó¥½¥ó¤¢¤±¤Ü¤Î»Ò¤É¤â¤Î¿¹¸ø±à¡×¤Ï¡¢ËÌ²¤¤ÎÆ¸ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¸ø±à¡£ÎÐ¤Î¿¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö¤¤Î¤³¤Î²È¡×¤ä¡Ö»Ò¤É¤â·à¾ì¡×¡¢¡Ö¿¹¤Î²È¡×¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê·úÊª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿¿¤ÃÀÄ¤ÊÊÉ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥«¥Õ¥§ ¥×¥¤¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¤ä¡Ö¥¤¥Ã¥¿¥é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿©´ï¤ò»È¤¤¡¢ËÌ²¤É÷¥ª¡¼¥×¥ó¥µ¥ó¥É¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¡¼¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£¶ÊÀþ¤¬Èþ¤·¤¤¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÌÚÂ¤¤ÎÅ¹Æâ¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
ÅÚ¡¦ÆüÍË¡¢½ËÆü¤ÏÆüË×¤«¤é21»þ¤Þ¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¡£Æ¸ÏÃ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
2.
¡ÚÆþ´Ö¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹Ù³°¤ß¤¿¤¤¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ò»¶ºö¡¿JOHNSON TOWN
¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÊÆ·³¤Î¥¸¥ç¥ó¥½¥ó´ðÃÏÆâ¤ÇÆ¯¤¯·³¿Í¤Î²ÈÂ²¸þ¤±½»Âð¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¸ÅÌ±²È¤«¤é¸½ÂåÅª¿·ÃÛ½»Âð¤Þ¤Ç¡¢»°³Ñ²°º¬¤ËÇò¤¤ÈÄÊÉ¤Î·úÊª¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö½»Âð³¹¤Ë¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê50°Ê¾å¤Î°û¿©Å¹¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
½»Âð³¹¤Ç¡¢°ìÈÌ½»µï¤âÂ¿¤¯¤¢¤ë¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¥ì¥È¥í¥¢¥á¥ê¥«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÂð¤Î»£±Æ¡¦Î©¤ÁÆþ¤ê¤Ï¸·¶Ø¡£Å¹ÊÞ¤Î¾ì¹ç¤â¡¢»£±Æ¤ÏÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ»£±Æ¶Ø»ß¡¢»£±ÆÌÜÅª¤Î¤ß¤Ç¤ÎÍèÅ¹¶Ø»ß¤Ê¤É¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Úºë¶Ì¡Û¥¢¥á¥ê¥«¡ªËÌ²¤¡ªÂæÏÑ¡ª¡Ö¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡È¤Þ¤ë¤Ç³¤³°¡É¤ÊÃíÌÜ¥¹¥Ý¥Ã¥È ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.06.11¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î³¤³°¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È4Áª
1.
¡Ú¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹¡ÛÌ¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ªÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¿©¤ÈÊ¸²½¤Î³¹¡¿²£ÉÍÃæ²Ú³¹
600°Ê¾å¤â¤ÎÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÃæ²Ú³¹¡£²£ÉÍ³«¹Á¤ÇÍèÆü¤·¤¿²Ú¶£¤Î2À¤¡¢3À¤¡¢4À¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¤âÅÁÅý¤ÎÌ£¤ÈÊ¸²½¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾ìÃæ¹ñ¤ÎÌ£¤ä°Û¹ñ¾ð½ï¤òµá¤á¤Æ¡¢Ç¯´ÖÌó2100Ëü¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤Ê¤é¤ºÆóÅÙ¡¢»°ÅÙ¤ÈË¬¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âË¬¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤³¤Î³¹¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£
´ØÄëÉÀ¡¢ÕÀÁÄÉÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢É÷¿å»×ÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÅìÀ¾ÆîËÌ¤ÎÇ×Ï°¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½¤Ë¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë·úÊª¤â°ì¸«¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
2.
¡Ú¸µÄ®¡¦Ãæ²Ú³¹¡Û²£ÉÍ»³¼ê¤ÎÍÎ´Û¤Ç¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¡¿¤¨¤ÎÌÚ¤Æ¤¤
²£ÉÍ¹Á¤ò¸«²¼¤í¤¹¹âÂæ¤Ë¤¢¤ë»³¼êÄ®¤Ï¡¢³°¹ñ¿ÍµïÎ±ÃÏ¤È¤·¤ÆÀ¾ÍÎ¿Í¤¬½»¤ó¤ÀÅ¡Âð¤¬¤¤¤Þ¤â»Ä¤ëÎò»ËÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢¡£ÂçÀµ¤«¤é¾¼ÏÂ¤Ë¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤¿ÀÐÂ¤¤ê¤äÌÚÂ¤¤ÎÍÎ´Û¤¬·ú¤ÁÊÂ¤Ó¡¢Ï©ÃÏ¤òÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢°Û¹ñ¤ËÍè¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
³«¹Á¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥Ù¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥ë¡×¤ä¡Ö»³¼ê111ÈÖ´Û¡×¤Ê¤É¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¤ëÍÎ´Û¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»¶ºö¤Î·Æ¤¤¤ËË¬¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¥«¥Õ¥§¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾¼ÏÂ2Ç¯¡Ê1927¡ËÃÛ¤Î±Ñ¹ñ¼°ÍÎ´Û¡Ö¤¨¤ÎÌÚ¤Æ¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
ÃÈÏ§¤ò°Ï¤à¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï±Ñ¹ñÀ½¤Î¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯²È¶ñ¤¬ÇÛ¤µ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅö»þ¤Î¤ªÂð¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
ÄêÈÖ¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ï¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¥±¡¼¥¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¹¥³¡¼¥ó¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ÈÃã¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¨¤ÎÌÚ¤Æ¤¤¡×¤Î¼«Ëý¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê±Ñ¹ñµ¤Ê¬¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¢¨¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡¢TEL045-623-2288¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§12¡Á17»þ¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍ½Ìó¥Õ¥©¡¼¥à https://www.enokitei.co.jp/afternoon-tea/ ¤è¤ê
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
£³.
¡Ú²£¿Ü²ì¡ÛÌ¾Êª¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë³¤·³¥«¥ì¡¼¡¢¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥°¥Ã¥º¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¾¦Å¹³¹¡¿¥É¥ÖÈÄÄÌ¤ê
ÊÆ·³´ðÃÏ¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥É¥ÖÈÄÄÌ¤ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊ¸²½¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤¿ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¾¦Å¹³¹¡£¥¹¥«¥¸¥ã¥óÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¡¦²£¿Ü²ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥«¥¸¥ã¥óÀìÌçÅ¹¤ä¡¢ÊÆ·³Êü½ÐÉÊ¤Ê¤É¤Î¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥°¥Ã¥º¤¬ÊÂ¤ÖÅ¹¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê¸ÄÀÇÉ¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤ÈÏÃÂê¤Î¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÌ¾Å¹¤â¸®¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤·³¥«¥ì¡¼¤Ê¤É¡¢²£¿Ü²ì¤ÎÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥«¥Õ¥§¤â½¼¼Â¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤éµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
4.
¡Ú¿à»Ò¡Û¤³¤³¤ÏÀ¾³¤´ß!?³¤¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¿¥ê¥Ó¥¨¥é¿à»Ò¥Þ¥ê¡¼¥Ê
ÅÔ¿´¤«¤éÌó60Ê¬¡£¾ÅÆî¤Î³¤¤ÎÀè¤Ë¤Ï¹¾¤ÎÅç¤ÈÉÙ»Î»³¤òË¾¤àÈ´·²¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥è¥Ã¥È¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¡¢¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤¦Âç¿Í¤Î¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥ê¥¾¡¼¥È¡Ö¥ê¥Ó¥¨¥é¿à»Ò¥Þ¥ê¡¼¥Ê¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¿¤Ó¤¿Ìó900ËÜ¤Î¥ä¥·¤ÎÌÚ¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«À¾³¤´ß¤ËÍè¤¿¤ß¤¿¤¤¡£
¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ç¡¢¾ðÊó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î»£±ÆÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¼Êý¤Ë¤ÏÁ¥¤¬ÊÂ¤Ö¥Ï¡¼¥Ð¡¼±Û¤·¤Î¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤ÇÈóÆü¾ï¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é¾å¼Á¤Ê¤¯¤Ä¤í¤®¥¿¥¤¥à¤ò¡£
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡ª´ØÅì¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë³¤³°¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡©
¡ä¡ä¡ä¼¡¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡ª¡ä¡ä¡ä
·²ÇÏ¸©Æâ¤Î³¤³°¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È
1.
¡Ú¾ÂÅÄ¡Û¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¸Å¾ë¤Ç¡¢¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÂÎ¸³¡¿¥í¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¾ë
¡Ö¥í¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¾ë¡×¤ÏÃæÀ¤¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1829Ç¯¤Ë¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¥í¡¼¥º¥Ð¥ó¥¯Â¼¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¡¢1993Ç¯¤Ë·²ÇÏ¸©¹â»³Â¼¤Ë°ÜÃÛ¡¦Éü¸µ¤µ¤ì¤¿ËÜÊª¤Î¸Å¾ë¤Ç¤¹¡£ÀÐ¾ö¤ÎÆ»¤ä¥Ð¥é¤¬ºé¤Íð¤ì¤ëÄí±à¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥É¥ì¥¹ÂÎ¸³¡×¤Ç¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¾ëÆâ3³¬¤Ë¤Ï°á¾Ø¼¼¤¬¤¢¤ê¡¢500¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥É¥ì¥¹¤«¤é¹¥¤ß¤Î°ìÃå¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¤é¡¢¤¤¤¶»£±Æ¤Ø¡ª ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¾ëÆâ¤ÎÂçÍýÀÐ¤Î³¬ÃÊ¡£½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÇò°¡¤ÎÂçÍýÀÐ¤Î³¬ÃÊ¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥É¥ì¥¹¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡Ú·²ÇÏ¡Û¥í¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¾ë¤ÇÆ´¤ì¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÂÎ¸³♡¸Å¾ë¤ÇÍ¥²í¤Ë²á¤´¤¹1Æü ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2024.07.20¡Ë
ÀéÍÕ¸©Æâ¤Î³¤³°¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È5Áª
1.
¡ÚÆîË¼Áí¡ÛÃæÀ¤¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡ª¡¿Æ»¤Î±Ø¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¸ø±àÆâ ¤Ï¤Ê¤Þ¤ë»Ô¾ì
¡ÖÆ»¤Î±Ø¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¸ø±àÆâ ¤Ï¤Ê¤Þ¤ë»Ô¾ì¡×¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î°ÎÂç¤Ê·àºî²È¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¹¥È¥é¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¢¥Ý¥ó¡¦¥¨¥¤¥Ü¥ó¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿Æ»¤Î±Ø¡£Ë¼Áí¤ß¤ä¤²¤äÆÃ»ºÉÊ¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¤µ¤ó¤Î¿·Á¯¤ÊÇÀ»ºÊª¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¤ÎÎ¢¼ê¤Ë¤¢¤ë¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢²Æ¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ä¥Ò¥Þ¥ï¥ê¡¢Åß¤Ï¥Ñ¥ó¥¸¡¼¤Ê¤É¤Î²Ö¡¹¤¬Èþ¤·¤¯ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ÀéÍÕ¸©¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ª¤¹¤¹¤á31Áª¡ª ÀäÂÐ³°¤»¤Ê¤¤¿Íµ¤´Ñ¸÷Ì¾½ê¤«¤é·ê¾ì¤Þ¤Ç ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.07.20¡Ë
2.
¡ÚÀ®ÅÄ¡Û¶ËºÌ¿§¤Ë¤¤é¤á¤¯ÆüËÜ½é¤Î¥¿¥¤Ê©¶µ»û±¡¡¿¥ï¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥¯¥Ê¥àÆüËÜÊÌ±¡
¥¢¥æ¥¿¥ä²¦Ä«»þÂå¸å´ü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤Ê©¶µ»û±¡¤ÎÆüËÜÊÌ±¡¡£ÉßÃÏÆâ¤ËÎ©¤ÄËÜÆ²¤Ï¡¢ÀÄ¤¤²°º¬¤ËÂçÍýÀÐ¤ÎÊÉ¡¢¶â¿§¤ÎÁõ¾þ¤¬¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ç¡¢¶áÇ¯SNS±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËèÆü13¡Á14»þ¤´¤í¤ÏâÔÁÛ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢ÆâÉô¸«³Ø¤ÏÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¢£¥ï¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥¯¥Ê¥àÆüËÜÊÌ±¡¡Ê¤ï¤Ã¤È ¤Ñ¤¯¤Ê¤à¤Ë¤Û¤ó¤Ù¤Ä¤¤¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»ÔÃæÌî294-1
TEL¡§0476-73-8090
±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÄêµÙÆü¡§»²ÇÒ¼«Í³
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÀéÍÕ¸©¡Û¤Þ¤ë¤Ç³¤³°⁉ ´¶Æ°¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÀ¤³¦°ì¼þµ¤Ê¬ ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.11.02¡Ë
3.
¡Úº´ÁÒ¡Û¥ª¥é¥ó¥ÀÉ÷¼Ö¤Î¤¢¤ë¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×Èª¤Ç¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¡¿º´ÁÒ¤Õ¤ë¤µ¤È¹¾ì
°õÚÙ¾Â¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¹¤¬¤ë¸ø±à¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥é¥ó¥ÀÉ÷¼Ö¡Ö¥ê¡¼¥Õ¥Ç¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µÙ·Æ½ê¡¦ÇäÅ¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥ª¥é¥ó¥ÀÉ÷·úÊª¤Î¡Öº´Íö²Ö¡Ê¤µ¤é¤ó¤«¡Ë¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯4·î¤Ë¤Ï¡Öº´ÁÒ¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤â³«ºÅ¡£¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤¬ºé¤¸Ø¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¡ª¤È»×¤ï¤»¤ëÉ÷·Ê¤Ç¤¹¡£
7·î³«ºÅ¤Î¡ÖÉ÷¼Ö¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤ä¡¢10·î³«ºÅ¤Î¡Ö¥³¥¹¥â¥¹¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥í¡¼¥É¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸ÐÈÊ¤ò¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È»¶ºö¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Ï´Ñ¸÷Á¥¤Î±¿¹Ò¤â¡£º´ÁÒ¤Õ¤ë¤µ¤È¹¾ì¤Ç¥ª¥é¥ó¥Àµ¤Ê¬¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
4.
¡ÚÂµ¥±±º¡Û¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ç¡¢Í·¤ÓÈè¤ì¤¿¸å¤Ï¥É¥¤¥ÄÎÁÍý¤ËÀå¸Ý¡¿Åìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼
¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¡ªÌó91ËüÖ¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î·úÊª¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¡¢¥í¡¼¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¤ä¥Õ¥é¥ï¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡¢20¼ïÎà¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â·¤¦¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤¢¤½¤Ó¤ä¼ý³ÏÂÎ¸³¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í·¤ÓÈè¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ï¥¤¥ó¤ä¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¥É¥¤¥ÄÎÁÍý¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£²Û»Ò¤Ê¤É¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¤Û¤«¡¢Åß¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¤è¡£
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
5.
¡ÚÁ¥¶¶¡Û900±ß¤ÇÂçËþµÊ¡ª¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎËÒ²ÎÅªÉ÷·Ê¤òºÆ¸½¤·¤¿¸ø±à¡¿¤Õ¤Ê¤Ð¤·¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¸ø±à
Æ¸ÏÃºî²È¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ø±à¡£±àÆâ¤Ë¤Ïµ¨Àá¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£12·î²¼½Ü¡Á1·î¤È¡¢3¡Á4·î¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ë¥Ø¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÉ÷¼Ö¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤ª¤È¤®¤Î¹ñ¡É¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÀéÍÕ¸©¡Û¤Þ¤ë¤Ç³¤³°⁉ ´¶Æ°¤ÎÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÀ¤³¦°ì¼þµ¤Ê¬ ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2023.11.02¡Ë
»³Íü¸©Æâ¤Î³¤³°¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È3Áª
1.
¡Ú²Ï¸ý¸Ð¡ÛÉÙ»Î»³¤È¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÄ´¤Î¤ª¾ë¤ò°ì½ï¤Ë¡¿²Ï¸ý¸Ð²»³Ú¤È¿¹¤ÎÈþ½Ñ´Û
¡Ö²Ï¸ý¸Ð²»³Ú¤È¿¹¤ÎÈþ½Ñ´Û¡×¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ëµ®½Å¤Ê¥ª¥ë¥´¡¼¥ë¤ä¼«Æ°±éÁÕ³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤¬³Ú¤·¤á¤ë²Ï¸ý¸ÐÈÊ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÄ´¤Î·úÊª¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö±àÆâ¤Ë¤Ïµ¨Àá¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤ê¡¢À²¤ì¤¿Æü¤Ë¤ÏÀä·Ê¤ÎÉÙ»Î»³¤¬Ë¾¤á¤Þ¤¹¡£
Æ°¤¯º½¤Î»æ¼Çµï¡Ö¥µ¥ó¥É¥¢¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ä¡Ö¼«Æ°±éÁÕ³Ú´ï¤È¥ª¥Ú¥é²Î¼ê¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤òÏ¢Æü³«ºÅ¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çã¤¤Êª¤ä¿©»ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥É¥ì¥¹¤òÃå¤Æ¤ªÉ±ÍÍµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹ÂÎ¸³¡¢¥ª¥ë¥´¡¼¥ëÂÎ¸³¹©Ë¼¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È1ÆüËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§»³Íü¸©¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ª¤¹¤¹¤á34Áª¡ª ÀäÂÐ³°¤»¤Ê¤¤¿Íµ¤´Ñ¸÷Ì¾½ê¤«¤é·ê¾ì¤Þ¤Ç ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.02.16¡Ë
2.
¡ÚÉÙ»ÎµÈÅÄ¡ÛÀä¶«¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¡ª¡¿ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É
FUJIYAMA¤ä¹âÈô¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÂ®¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬ÍÌ¾¤Ê¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¡£Àä¶«·Ï¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ð¤«¤ê¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥Ñ¥ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¥¿¥¦¥ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿Íµ¤³¨ËÜ¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñ¡¼¥ë¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥¨¥ê¥¢¡£ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥Ñ¥ê¤Î³¹¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Æ¥£¡¼¥µ¥í¥ó¡Ö¥ì ¥ì¡¼¥ô ¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¥Æ¡×¤â¡£¥Ñ¥ê¤Î·à¾ì¤ò»×¤ï¤»¤ëÅ¹Æâ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥²í¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤½¤¦¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ò¹¶Î¬¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó10Áª¤È¤ªÆÀ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2022.07.03¡Ë
3.
¡ÚÇ£ºê¡Û¥¹¥¤¥¹¤òÁÛ¤ï¤»¤ëÄ®ÊÂ¤ß¤Ç¡¢¤È¤í¡¼¤ê¥Á¡¼¥º¡õ¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎÇò¥Ñ¥ó¤ò¡¿¥Ï¥¤¥¸¤ÎÂ¼
½Õ¤Ï¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥×¤Ë¥Ð¥é¡¢½é²Æ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢½©¤Ï¥³¥¹¥â¥¹¡¢Åß¤Ï¥Ó¥ª¥é¤È¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤ËºÌ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¸¤ÎÂ¼¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ë¥×¥¹¤Î¾¯½÷¥Ï¥¤¥¸¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡£¥Ï¥¤¥¸¤¬¤ª¤ó¤¸¤È²á¤´¤·¤¿¥¢¥ë¥à¤Î»³¾®²°¤«¤é¡¢¥¹¥¤¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÀÐ¾ö¤Î³¹ÊÂ¤ß¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¤¥¸¤¬½»¤àÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¸¥ª¥é¥Þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ´Û¡×¡¢ÆüËÜ°ìÄ¹¤¤Ìó230m¤Î¥Ð¥é¤Î²óÏ¤ä¡¢µ¨Àá¤´¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ö¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ²ÖÃÅ¡×¤âÉ¬¸«¡£¥Ï¥¤¥¸¤ÎÀ¤³¦´¶¤Ï¡¢¥°¥ë¥á¤Ë¤â¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Á¡¼¥º¥Õ¥©¥ó¥Ç¥å¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¡¢¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Õ¤«¤Õ¤«¤ÎÇò¥Ñ¥ó¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§»³Íü¸©¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ª¤¹¤¹¤á34Áª¡ª ÀäÂÐ³°¤»¤Ê¤¤¿Íµ¤´Ñ¸÷Ì¾½ê¤«¤é·ê¾ì¤Þ¤Ç ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.02.16¡Ë
ÆÊÌÚ¸©Æâ¤Î³¤³°¤ß¤¿¤¤¤Ê´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È3Áª
1.
¡Úµ´ÅÜÀî²¹Àô¡ÛÀ¤³¦Ãæ¤ÎÌ¾½ê¤ò¤Ò¤È¤á¤°¤ê¡ª¡¿ÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢
¡ÖÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡×¤Ï¡¢À¤³¦°ä»º¤ä´Ñ¸÷Ì¾½ê¤ò¼ÂÊª¤Î25Ê¬¤Î1¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£¤¿¤Ã¤¿1Æü¤ÇÀ¤³¦°ì¼þÎ¹¹Ô¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Î°äÀ×¤È·úÃÛÊ¸²½¤ò¼é¤í¤¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢48¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤ò´Þ¤à22¥õ¹ñ·×102ÅÀ¤Î°äÀ×¤ä·úÃÛÊª¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ìó8Ëü7500Ö¤ÎÉßÃÏ¤ËÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤Ë¿»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÅìÉð¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡Ûµ´ÅÜÀî¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ!? Ì¥ÏÇ¤Î¥¹¥â¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø ¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2025.06.06¡Ë
2.
¡ÚÆá¿Ü¡Û¥²¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÍ·ËÒÌ±¤Ë¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³¡¿¥â¥ó¥´¥ê¥¢¥Ó¥ì¥Ã¥¸ ¥Æ¥ó¥²¥ë
ÍºÂç¤ÊÆá¿ÜÏ¢»³¤ÎÏ¼¤Ë¹¤¬¤ëÆá¿Ü¹â¸¶¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éÌó180km¡Ê¼Ö¤ÇÌó2»þ´Ö¡Ë¤Îµ÷Î¥¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÐË¤«¤Ê¼«Á³¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡£
¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä²¹Àô¡¢¥Û¥Æ¥ë¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤³¤³°Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¥â¥ó¥´¥ê¥¢¥Ó¥ì¥Ã¥¸ ¥Æ¥ó¥²¥ë¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥â¥ó¥´¥ëÍ·ËÒÌ±¤Î°ÜÆ°¼°½»µï¡Ö¥²¥ë¡×¤Ë½ÉÇñ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤Ç¡¢¥²¥ëÆâ¤Ï¥â¥ó¥´¥ëÄ¾Í¢Æþ¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÇÏÆ¬¶×¤Î±éÁÕ²ñ¤ä¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤ÎÌ±Â²°áÁõ¡Ö¥Ç¡¼¥ë¡×¤ÎÃåÉÕ¤±¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í·ËÒÌ±¤Ê¤ê¤¤êÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¥²¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤¬´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤Êµ¨Àá¤Ç¤âµï½»À¤Ï°Â¿´¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï²¹Àô»ÜÀß¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ²¼¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ë¸»Àô¤òÍøÍÑ¤·¤¿É÷Ï¤¤Ï´äÉ÷Ï¤¡¢ÛØÉ÷Ï¤¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ö¤¬¤Æ¤é¡¢¥â¥ó¥´¥ëÍ·ËÒÌ±¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
3.
¡ÚÆá¿Ü¡Û¤³¤³¤Ï¥Ð¥êÅç!? Çã¤¤Êª¤È¿©»ö¤Ç¥¢¥¸¥¢Î¹¹Ôµ¤Ê¬¡¿¥¢¥¸¥¢¥ó¥ª¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë
Æá¿Ü¹â¸¶¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥êÅç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¿¥¤¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¤Î»Ô¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤â¡ª
¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¥ª¡¼¥ë¥É¥Ð¥¶¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡£¥Ð¥êÅç»Ô¾ì¥¦¥Ö¥É¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Í¥Ñ¡¼¥ë»Ô¾ì¥Ý¥«¥é¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¥á¥³¥ó¤È¥Æ¡¼¥Þ¤Î°Û¤Ê¤ë3Å¹ÊÞ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ä¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¤ë¾®Êª¡¢°áÎà¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼Ë¤«¤Ê»¨²ß¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥êÅç¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤âÊ»Àß¡£¤ªÇã¤¤Êª¤ä¿©»ö¤ÇÂ¸Ê¬¤Ë¡¢³¤³°Î¹¹Ôµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÇÛ¿®Æü¡§2021.11.19¡Ë
