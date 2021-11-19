『第63回輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者決定 大賞候補にLiSA、NiziU、乃木坂46ら
年末恒例の音楽賞『第63回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系／12月30日17時30分）の各賞受賞者が発表され、2021年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」には、LiSA、NiziU、乃木坂46ら、今年の音楽界を賑わせた豪華なアーティストたちの楽曲が選出された。
4時間半にわたり生放送される、今年の音楽シーンを総決算する『日本レコード大賞』。昨年は、LiSAによる『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌「炎」が受賞し、涙をこらえ歌唱する姿が印象的だった。
今年は「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」に、LiSA「明け星」、NiziU「Take a picture」、乃木坂46「ごめんねFingers crossed」のほか、純烈「君がそばにいるから」、Da‐iCE「CITRUS」、DA PUMP「Dream on the street」、AKB48「根も葉もRumor」、三浦大知「Backwards」、氷川きよし「Happy！」、Awesome City Club「勿忘」が選ばれた。
また、一生に一度のチャンス「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」には、INI、TAEKO、マカロニえんぴつ、望月琉叶の4組がノミネートされた。
12月30日の放送では、「レコード大賞」と「最優秀新人賞」が発表される。LiSAが昨年に続き連覇を果たすのか、注目だ。
『第63回 輝く！日本レコード大賞』は、TBS系にて12月30日17時30分放送。
★『第63回 輝く！日本レコード大賞』各賞受賞者
【優秀作品賞】
LiSA「明け星」
純烈「君がそばにいるから」
乃木坂46「ごめんねFingers crossed」
Da‐iCE「CITRUS」
NiziU「Take a picture」
DA PUMP「Dream on the street」
AKB48「根も葉もRumor」
三浦大知「Backwards」
氷川きよし「Happy！」
Awesome City Club「勿忘」
【新人賞】
INI
TAEKO
マカロニえんぴつ
望月琉叶
【最優秀歌唱賞】
MISIA
【特別賞】
Ado
Bank Band
松本隆
YOASOBI
【特別国際音楽賞】
BTS
【日本作曲家協会選奨】
竹島宏
川口真
小林亜星
酒井政利
坂本スミ子
ジェリー藤尾
すぎやまこういち
寺内タケシ