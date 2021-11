中国の男性がこのほど、「食べ過ぎ」を理由に焼肉の食べ放題の店への出入りを禁止された。

自分が料理を食べる様子をライブ配信している男性(通称カンさん)は、長沙市にある「ハンダディ・シーフード・バーベキュー・ビュッフェ」で大量に飲食した後、店のブラックリストに登録されて出入り禁止になったと、湖南テレビに語った。

カンさんはこのレストランを初めて利用した際には豚足を1.5キロ分、別の日にはエビを3.5〜4キロ分食べたという。

カンさんは、レストラン側がたくさん食べられる人を「差別」していると主張した。

そして、「私は大食いだ。それがいけないというのか?」と述べ、自分は食べ物を無駄になどしていないと付け加えた。

オーナーの言い分

レストランのオーナーは、カンさんのせいで損をしていると、湖南テレビの同じ記者に語った。

「彼がここに来るたびに、私は数百元を失っている」

「豆乳を飲むときは、20本も30本も飲んでしまう。豚足はトレイに載せたすべてを食べてしまう。エビも、普通はトングで取るのにトレイを使って全部取ってしまう」

さらにオーナーは、自分のレストランでは全てのライブ配信を禁止していると付け加えた。

SNSでトレンドに

この出来事は中国のソーシャルメディアでトレンドになっている。微博(ウェイボ)では2億5000万回以上閲覧され、様々な意見が寄せられている。

店側に対し、余裕がないなら食べ放題にすべきではないとの意見や、オーナーに同情するといった声が上がっている。

中国政府は昨年、食事の様子を配信するインフルエンサーの取り締まりを開始した。これは食料不足への懸念が高まる中、習近平国家主席が「食品廃棄と闘う」よう国民に呼びかけたのを受けたもの。

そのため、こうした動画はいずれ中国国内で全面的に禁止されるかもしれない。

