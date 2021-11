タリーズコーヒージャパン株式会社は26日、『ハリー・ポッター』とコラボしたフードメニューを発売する。

ハリーがハグリッドから初めてもらったケーキをイメージし、「HAPPEE BIRTHDAE HARRY」と書かれたスフレケーキをはじめ、イギリス発祥で劇中にも登場したミンスパイをアレンジした「スターダストミンスパイ」、ホグワーツ魔法魔術学校の各寮をイメージしたドーナツが登場。

ドーナツは「グリフィンドール リング」「レイブンクロー リング」「スリザリン リング」「ハッフルパフ リング」の4種類で、「スリザリン リング」「ハッフルパフ リング」は第2弾として12月10日からの販売となる。

「Magical Coffee Time」と題し、今年で映画公開20周年を迎えた『ハリポタ』とコラボ中のタリーズ。東京・丸の内エリアで先行販売していた「ハリー・ポッター トリークルタルトラテ」や各種コラボグッズも、26日より全国発売される。(編集部・中山雄一朗)

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (c) & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (c) JKR. (s21)