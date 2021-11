11月12日にシングル「初心LOVE(うぶらぶ)」でデビューしたなにわ男子のドキュメンタリー番組『なにわ男子 デビューまで1100日のキセキ natural』(Amazon Prime Video/毎週金曜配信中)の世界配信が決定し、デビュー日の裏側を切り取った場面写真が解禁された。

【写真】なにわ男子、デビュー直前!絆を深めるミッションに挑戦 道枝駿佑「新しい絆が生まれた」

2018年に関ジャ二∞の大倉忠義のプロデュースによって、関西ジャニーズJr.から結成されたなにわ男子。11月12日のデビュー日には、ジャニーズ史上初となる空港の格納庫でデビューイベントを実施するなど、大きな話題を振りまいた。

そんななにわ男子に密着したドキュメンタリー番組『なにわ男子 デビューまで1100日のキセキ natural』の世界配信が決定。メンバーの西畑大吾は、「全国のファンの皆様、そして、世界で応援していただいているファンの皆様。皆様になにわ男子のnaturalな姿をお見せできるのではないかと思います。まだまだ未熟で未完成な僕たちの1100日間をどうぞお楽しみください」、大西流星は、「このドキュメンタリーをきっかけに知っていただき成長を応援していただきたいなと思います。なにわ男子の色んな姿を愛していただければ幸いです」とそれぞれコメントした。

併せて、19日配信のエピソード7&8より場面写真が解禁。エピソード7では、デビューシングル「初心 LOVE(うぶらぶ)」の各メンバーのレコーディング風景やジャケット撮影、カップリング曲「NANIWA‘n WAY」のミュージックビデオ撮影などデビュー直前の彼らの姿、エピソード8では、ついに迎えた彼らにとって伝説の一歩目となるデビュー日に密着。場面写真には、11月12日の記念すべきデビュー日の早朝に地元・大阪からチャーター機で羽田空港に移動し、ジャニーズ史上初となる空港の格納庫でデビューイベントを行ったなにわ男子の初々しい様子などが切り取られている。

グループ結成から3年間、デビューを目指してお互いを支え合って高め合い、困難なことも笑顔で乗り越えてきたなにわ男子の、ここでしか見られないリアルな素顔と想いが詰まった本作に注目だ。

ドキュメンタリー『なにわ男子 デビューまで1100日のキセキ natural』は、Amazon Prime Videoにて11月5日より3週連続で毎週金曜日独占配信中(全8話)。エピソード7、8は11月19日配信。

<メンバーコメント全文>

◆西畑大吾

まさかこんなに大きい場所で我々のドキュメンタリーが配信されるとは思っていませんでした。全国のファンの皆様、そして、世界で応援していただいているファンの皆様。皆様になにわ男子のnaturalな姿をお見せできるのではないかと思います。まだまだ未熟で未完成な僕たちの1100日間をどうぞお楽しみください。

◆大西流星

まだなにわ男子を深く知らない方がたくさんいると思いますが、このドキュメンタリーをきっかけに知っていただき成長を応援していただきたいなと思います。なにわ男子の色んな姿を愛していただければ幸いです。

◆道枝駿佑

なにわ男子らしいエンターテイメントをこのコンテンツを通してお届けできればいいと思います!日本にも世界にもまだまだ僕達を知らない方々がたくさんいらっしゃると思います。その方々になにわ男子、ジャニーズらしいね、すごくいいグループだねって思っていただけるように頑張ります!

◆高橋恭平

僕が今心がけているものは、One for all All for oneです。1人はみんなのために、みんなは1人のために! これができるグループっていいなって思ってます。笑いありカッコ良さありのギャップしかないなにわ男子なので、応援してください!

◆長尾謙杜

僕たちの1100日間をみなさんに共有できて本当に嬉しいです。日本はもちろん世界の方々も僕たちの足跡を見てくださったら嬉しいです。僕たちのリアルが詰まってます。初心な僕たちに恋してください!

◆藤原丈一郎

なにわ男子のデビューまでの道のりを見て、見てくださった方々が明日に繋がる一歩になってくれたらいいなと思います! ここから更に飛躍できるよう頑張るので、これからもなにわ男子を宜しくお願いします!

◆大橋和也僕たちのもう1つのエンターテイメントをご賞味あれ!!! Enjoy our other entertainment!!!!!!! 英語合ってる??? 笑笑 まっ、楽しんでくださいな。