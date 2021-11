11月12日にメジャーデビューしたなにわ男子のドキュメンタリー「なにわ男子 デビューまで1100日のキセキ natural」(11月5日からAmazon Prime Videoで独占配信中)が世界配信されることが決定した。あわせて、デビュー当日の裏側を切り取った貴重な場面写真も公開された。

なにわ男子は、2018年に関ジャ二∞の大倉忠義のプロデュースによって、関西ジャニーズJr.から結成されたグループ。メンバーは、西畑大吾、大西流星、道枝駿佑、高橋恭平、長尾謙杜、藤原丈一郎、大橋和也の7人。CD デビューを迎えた11月12日には、早朝から地元・大阪の万博記念公園から情報番組をジャックし、大阪から東京までチャーター機で羽田空港に移動後、ジャニーズ史上初となる空港の格納庫でデビューイベントを行った。

公開された場面写真は、19日から配信されるエピソード7と8からの最新カット。デビュー曲「初心 LOVE(うぶらぶ)」のレコーディング風景やMV撮影などの様子、羽田空港でのデビューイベントの裏側が切り取られている。

日本から世界へと羽ばたく一歩を踏み出したなにわ男子は、世界配信が決定したことについて、下記の通りコメントしている。(今井優)

西畑大吾

まさかこんなに大きい場所で我々のドキュメンタリーが配信されるとは思っていませんでした。全国のファンの皆様、そして、世界で応援していただいているファンの皆様。皆様になにわ男子の natural な姿をお見せできるのではないかと思います。まだまだ未熟で未完成な僕たちの 1100 日間をどうぞお楽しみください。

大西流星

まだなにわ男子を深く知らない方がたくさんいると思いますが、このドキュメンタリーをきっかけに知っていただき成長を応援していただきたいなと思います。なにわ男子の色んな姿を愛していただければ幸いです。

道枝駿佑

なにわ男子らしいエンターテイメントをこのコンテンツを通してお届けできればいいと思います!日本にも世界にもまだまだ僕達を知らない方々がたくさんいらっしゃると思います。その方々になにわ男子、ジャニーズらしいね、すごくいいグループだねって思っていただけるように頑張ります!

高橋恭平

僕が今心がけているものは、One for all All for one です。一人はみんなのために、みんなは一人のために!これができるグループっていいなって思ってます。笑いありカッコ良さありのギャップしかないなにわ男子なので、応援してください!

長尾謙杜

僕たちの 1100 日間をみなさんに共有できて本当に嬉しいです。日本はもちろん世界の方々も僕たちの足跡を見てくださったら嬉しいです。僕たちのリアルが詰まってます。初心な僕たちに恋してください!

藤原丈一郎

なにわ男子のデビューまでの道のりを見て、見てくださった方々が明日に繋がる一歩になってくれたらいいなと思います!ここから更に飛躍できるよう頑張るので、これからもなにわ男子を宜しくお願いします!

大橋和也

僕たちのもう一つのエンターテイメントをご賞味あれ!!!Enjoy our other entertainment !!!!!!! 英語合ってる???笑笑 まっ、楽しんでくださいな。