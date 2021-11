『ダウントン・アビー』映画版第2弾の予告映像が公開！あの人の過去が明らかに？

20世紀初頭の英国を舞台に、貴族とその使用人たちの複雑な人間模様を描いて大ヒットしたドラマ『ダウントン・アビー』。2019年に公開された映画版の続編となる『Downton Abbey: A New Era(原題)』の予告映像が公開された。

映画第1弾では、英国国王と王妃が行幸啓の途中、クローリー家が住む"ダウントン・アビー"に立ち寄ることになり、そこで巻き起こる出来事が描かれた。

先週、第2弾の映像が初公開され、15秒と短い映像ではあったが、三女シビルと結婚したトム・ブランソンの二度目の結婚式が映し出されていた。

そして、そのティーザー映像に続いて公開された今回の予告映像では、マギー・スミス演じる先代グランサム伯爵未亡人バイオレット・クローリーが自身の過去を家族に明かしている。



「あなたが生まれる何年も前に、私は男性に会いました。そして今、私は南フランスの別荘を所有することになりました」

バイオレットは、大昔に出会った男性が遺した南フランスの別荘を所有することになり、その結果、クローリー一家がフランスで豪華なバカンスを過ごすことに。続編ではバイオレットの謎に包まれた過去も描かれそうだ。

今年9月には続編映画について情報筋が、あるキャラクターが帰らぬ人となり、「そのシーンは涙なしでは見られない」と明かしていたが、今回の映像にはその展開は登場していない。

映画版第2弾には前出のマギー・スミスをはじめ、長女メアリー・クローリー役のミシェル・ドッカリー、次女イーディス・クローリー役のローラ・カーマイケル、トム役のアレン・リーチ、ルーシー役のタペンス・ミドルトン、グランサム伯爵ロバート・クローリー役のヒュー・ボネヴィル、グランサム伯爵夫人コーラ・クローリーのエリザベス・マクガヴァン、元執事のチャールズ・カーソン役のジム・カーター、伯爵付従者ジョン・ベイツ役のブレンダン・コイル、ジョセフ・モールズリー役のケヴィン・ドイル、アンナ・ベイツ役のジョアン・フロガット、ヘンリー役のマシュー・グード、イザベル役のペネロープ・ウィルトン、料理長パットモア役のレズリー・ニコルらお馴じみの顔ぶれが続投。

さらに新キャストとして、『ハンニバル』のウィル・グレアム役で知られるヒュー・ダンシー、『アフェア 情事の行方』に主演したドミニク・ウェスト、『ザ・クラウン』シーズン5&6でエリザベス女王2世を演じるイメルダ・スタウントン、『ダ・ヴィンチと禁断の謎』でルクレツィア・ドナーティを演じたローラ・ハドックが加わる。

