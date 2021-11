ダニエル・ラドクリフとルパート・グリント、エマ・ワトソンが、映画「ハリー・ポッター」シリーズの公開20周年を祝して、米配信サービスHBO Maxの特別番組で再開を果たすことが明らかとなった。このスペシャルでは、『ハリー・ポッターと秘密の部屋』を監督したクリス・コロンバスをはじめとする、シリーズの他のキャストメンバーも出演するという。

リユニオン番組『Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts(原題)』は、HBO Maxで2022年1月1日にプレミア配信される予定だ。また同番組は、『Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore(原題)』が2022年4月15日に全米公開される前に、米TBSと米Cartoon Networkでも放送されるとのこと。

リユニオン番組に参加する他のキャストは、ヘレナ・ボナム・カーター、ロビー・コルトレーン、ラルフ・ファインズ、ジェイソン・アイザックス、ゲイリー・オールドマン、イメルダ・スタウントン、トム・フェルトン、ジェームズ・フェルプス、オリバー・フェルプス、マーク・ウィリアムズ、ボニー・ライト、アルフレッド・イーノック、マシュー・ルイス、エヴァンナ・リンチ、イアン・ハートほか。

プレスリリースによると番組での再開は、映画で使用されたオリジナルのホグワーツの撮影セットで行われ、新インタビューとキャストの対談をフィーチャーして映画の歴史を称えるという。この特別番組はHBO Maxが制作した『フレンズ:ザ・リユニオン』を彷彿とさせ、同プロジェクトではシットコムの主要キャストがカムバックし、番組とそのレガシーを振り返って祝していた。

本日の発表では、「ハリー・ポッター」シリーズの原作者で、反トランスジェンダーの見解により非難されているJ・K・ローリングの名前は挙がっておらず、物議を醸している作者は番組には参加しないようだ。

『ハリー・ポッターと死の秘宝 PART 2』以来、ラドクリフとグリント、ワトソンは、それぞれハリーとロン、ハーマイオニーを演じていないが、コロンブスは、2016年に上演された「ハリー・ポッター」の演劇版となり、小説シリーズ終了後の世界が舞台となる『ハリー・ポッターと呪いの子』の映画版に全員を集めたいと考えているという。番組で、このプロジェクトについて言及するかどうかは配信まで待つ必要があるだろう。

現在ワーナー・ブラザースは、ドラマ版「ハリー・ポッター」と、プレイヤーがトランスジェンダーのキャラクターを作成できるビデオゲーム『Hogwarts Legacy』を開発中だ。