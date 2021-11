サービス業をしていれば様々な客と出会うだろうが、今回コンビニに来店した“珍客”の映像がネット上で大きな注目を集めている。慣れた手つきでドアを開けたのはなんとクマで、遭遇してしまった店員は悲鳴を上げながら「出て行って!」と叫ぶ恐怖の映像となった。ところがネット上では、「クマがアルコール消毒してるよ!」「人間より人間らしい」など時代に合わせた行動を取るクマに爆笑の声が寄せられた。『New York Post』などが伝えている。

クマが現れたのは、米カリフォルニア州オリンピックバレーにあるセブン-イレブンで、シフトに入っていたのはレイチェル・ジューキスンさん(Rachelle Ducusin、44)だった。

オリンピックバレーは1960年に冬季オリンピックが開催された地域で、豊かな自然に囲まれた場所である。そんなことも災いしてか、クマは慣れた手つきでドアを開けて入店しようとしたのだ。

予想外の客にレイチェルさんは驚愕し、「嘘でしょ。あのクマはドアの開け方を分かっているんだ」と震える声でつぶやいた。そして片手でドアを押さえながら入ってこようとするクマに「止まって! 出て行って!」と何度も大きな声で叫び、侵入を食い止めようとしている。

一方でクマはレイチェルさんの方を一瞥したものの、あまり驚く様子は見せていない。レイチェルさんは恐怖ですすり泣いているが、それでも必死に奇声を上げてクマを追い出そうと試みた。

しかし気にせず店の中に足を踏み入れたクマは、近くにあった自動アルコール噴霧器に鼻を近づけてアルコール消毒をするような行動を見せ、店内の商品を物色するように周囲を見渡した。

悲鳴を上げ続けてパニック状態のレイチェルさんと冷静過ぎるクマ、そんな中で「ピンポーン」と入店音が流れるなどなんともカオスな雰囲気の動画に仕上がってしまった。

この動画がTikTokや多数のメディアにより拡散されると大きな反響を呼び、「クマが人間のように振る舞い、人間が動物のように奇声を上げる奇妙な光景だ」「少なくとも手指消毒はしているよ。2回もね」「お客様対応として、これはどうなの?」など、クマが来店したことに対する驚きよりもジョークを飛ばすコメントが続出した。

レイチェルさんによるとクマは当初、店の外にあるゴミ箱付近に現れたそうだ。ゴミ箱を漁っていたので物を投げて追い払おうとすると、クマはレイチェルさんに2度も襲いかかってきたという。

危険を感じたレイチェルさんは急いで店内に入り、緊急通報番号“911”に連絡した。その後、クマが閉まっていたドアを開けて店に入ってきてしまったのだ。

幸いにもレイチェルさんは無事で、到着した救急隊がゴム弾を使ってクマを追い払ったと報道されている。しかしクマはこれに懲りることなく、翌朝に再び店外のゴミ箱を漁っていたという。冬眠に向けて食べ物を探していたのかもしれない。

なお今年8月には同じカリフォルニア州で、スーパーに侵入し店内を練り歩くクマが話題になっていた。

