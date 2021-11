女優の香里奈が16日、都内で行われた『OSAKA OHSHO Presents THE BEST GYOZANIST 2021』授賞式にプレゼンターとして出席。香里奈は今年9月、急性腹膜炎を発症し「大阪王将 新CM発表会」を欠席していたが、この日は笑顔で登場し「元気になりました」と完全復調をアピールしていた。イベントには“最も餃子愛に溢れた人”=“THE BEST GYOZANIST”としてタレントの鈴木奈々も登壇し、社長からの温かい言葉に感涙していた。

【写真】元気な姿を見せた香里奈、全身ショット 「OSAKA OHSHO Presents THE BEST GYOZANIST 2021」授賞式より

「大坂王将 羽根つき餃子」のイメージキャラクターに就任した香里奈。今年9月に予定されていた新CM発表会を急性腹膜炎で欠席し、その後入院中という報道も出たが、香里奈は「関係者並びにファンの皆様にはご心配をおかけして申し訳ありませんでした」と謝罪すると「入院中も、いろいろな励ましのお言葉をいただきありがとうございました。今は元気になりました」と笑顔を見せていた。

大阪弁を駆使した新CMに挑んだ香里奈は「出身が名古屋なので、大阪弁のイントネーションの微妙な違いが難しかったです」と感想を述べると「友達から『大阪弁頑張っているね」という声から『イントネーション違うよね』という意見もいただいています」と苦笑い。

この日は、前回まで「羽根つき餃子」のイメージキャラクターを務めてきた鈴木も登壇。これまでの功績が評価され「BEST GYOZANIST 2021」を受賞した鈴木は、餃子1年分が贈られると「羽根つき餃子、大好きで家族も喜ぶと思います。本当に嬉しいです」と飛び跳ねて喜びを爆発させていた。

芸能のイベントとしては珍しく新旧のCMキャラクターが同時に登場するという展開に、香里奈が「不思議ですね」と笑顔を見せると、鈴木は「受賞させていただきとてもうれしいのですが、私も香里奈さんと一緒にCM出たかった。そこだけが不満です」とクレーム。

すると仲田浩康社長は「やっと(イメージキャラクターが)変わることができました」と憎まれ口を叩いていたが、最後にこれまでの功労者として花束と温かいメッセージが贈られると、鈴木は感極まり「うれしい。私みたいな人を使っていただき感謝しています」と涙を流した。

イベント終了後の囲み取材で、昨日結婚を発表した菅田将暉と小松菜奈について聞かれた香里奈は「菅田くんは私と誕生日が一緒なんですよ」と語ると「1度共演したことがあるのですが、好青年でした。幸せそうで素敵ですね」と祝福。自身の「幸せ」について聞かれると「私自身も自分に期待しています」と笑顔を見せていた。