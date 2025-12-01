六本木ヒルズ「けやき坂イルミネーション」が点灯 「Roppongi Hills Christmas 2025」開催
“SNOW&BLUE”の光が放つ幻想的な光景「けやき坂イルミネーション」
開業から20年以上経った今もなお愛され続ける、「六本木ヒルズ」のクリスマス。約 400mにわたるけやき坂では、白銀の世界をイメージした“SNOW&BLUE”の光が放つ、幻想的な光景が広がります。街全体がきらきらと輝くイルミネーションと人々の温かさに包まれる、「六本木ヒルズ」ならではのクリスマスを楽しめます。
人気の撮影ポイントは、東京タワーへと400m続く迫力のイルミネーション。けやき坂通りの「エンポリオ アルマーニ」付近や「六本木 蔦屋書店」付近では、坂の上下からイルミネーションの全体像が撮影できます。特にイルミネーションが点灯するタイミングは、ムービー撮影にもおすすめです。
実は、「六本木ヒルズ」のイルミネーションは環境に配慮し、2003 年の開業以来 LED を採用しています。さらに「グリーン電力証書」の仕組みを活用し、クリーンな電力を今年も使用しているそうです。
色鮮やかに冬を彩る！66プラザイルミネーション 「Luminous Bouquet」
今年も66 プラザには、カラフルなブーケをイメージしたイルミネーションが登場。けやきの樹木をブーケに見立てた、約20万球のLEDが輝くイルミネーションです。多彩な光が重なり合うことで生まれる、新しい光の体験。けやき坂とはまたひと味違った、冬の彩りを楽しめます。
本場ドイツの雰囲気を楽しめる！クリスマスマーケット2025
国内でも有数の老舗クリスマスマーケットとして知られる「六本木ヒルズ」のクリスマスマーケットは、なんと今年で開催19年目を迎えます。会場は世界最大と言われるシュトゥットガルトのクリスマスマーケットを再現。
一年中伝統的なドイツのクリスマスアイテムを取り扱うことで有名な「ケーテ・ウォルファルト」をはじめ、グリューワイン、ソーセージといった本格的なドイツ料理の店など、合計10店舗が並びます。光と温もりに溢れるクリスマスマーケットで、大切な人と素敵なクリスマスのひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。
■Roppongi Hills Christmas 2025 開催概要
けやき坂イルミネーション
場所：六本木けやき坂通り
期間：2025年11月4日〜12⽉25⽇(木)
時間：17〜23時
※最新状況はホームページ をご確認ください
※初日のみ、点灯開始時間が異なる場合があります
※混雑状況によっては点灯時間が異なる可能性があります
66プラザイルミネーション 「Luminous Bouquet」
場所：66プラザ
期間：2025年11月4日〜12⽉25⽇(木)
時間：17〜24時
※初日は点灯開始時間が異なる場合があります
※最終日は23時まで
クリスマスマーケット2025
場所：大屋根プラザ
期間：2025年11月22日（土） 〜 12月25日（木）
時間：11〜21時
Text：税所奈津子
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。