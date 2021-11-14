¥Ñ¥½¥Êà°ÜÅ¾á1Ç¯¸å¤ÎÃ¸Ï©Åç¤Ï¡Ä´ØÅì¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ö¥×¥Á¥Ð¥Ö¥ë¡×¡¡¥ê¥¾¡¼¥ÈÇÑÔÒ¤«¶¦Â¸¤Î¥â¥Ç¥ë¥±¡¼¥¹¤«
À¥¸ÍÆâ³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¿ô¡¹¤ÎÅç¤ÎÃæ¤ÇºÇÂç¤ÎÅç¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¤ÇÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯¤Ë¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡Ö¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ë¡¼¥×¡×¤¬Åìµþ¤«¤éÃ¸Ï©Åç¤ËËÜ¼Ò¤ò°Ü¤¹·×²è¤òÈ¯É½¤·¡¢Åç¤Î»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿»ÜÀß¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÄÌ¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥Ê¤Î³èÆ°¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ã¸Ï©Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¹â¹»¤Þ¤ÇÀ¸³è¤·¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÈÌîÉñ¤¬¡¢³¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¿µÈÌîÉñ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ñ¥½¥Êà°ÜÅ¾á1Ç¯¸å¤ÎÃ¸Ï©Åç¤Î¾õ¶·¡¡ÃÏ¸µ½»Ì±¤¬¶²¤ì¤ëà¼ºÇÔá¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂÂç´Ñ²»Áü¡×
Ã¸Ï©Åç¤Ë°Ü½»¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤»ä¤¬Ã¸Ï©Åç¤«¤éÂç³Ø¿Ê³Ø¤Ç¾åµþ¤·¤¿8Ç¯Á°¡¢¡ÖÃ¸Ï©Åç½Ð¿È¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡Ö¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤³¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾ì½ê¤ÎÀâÌÀ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³ºÇ¶áÆ±¤¸È¯¸À¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤Ç¡Ö¥Ñ¥½¥Ê¤Î¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡£
¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬Ã¸Ï©Åç¤Ø¤ÎËÜ¼Òµ¡Ç½¤Î°ìÉô°ÜÅ¾¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯½©¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤ò½ü¤¯Ìó120¿Í¤Î¼Ò°÷¤¬Ã¸Ï©Åç¤Ø°Ü¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÅ¾·×²è¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯5·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¼Ò°÷1800¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢1200¿Í¤òÃ¸Ï©Åç¤Ë°Ü¤¹Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Î©Ã¸Ï©Åç¸ø±à¤Ë³«Àß¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¡¢´Ñ¸÷¶È¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿10¥ö½ê¤Î»ÜÀß¤â±¿±Ä¡£Ã¸Ï©Åç¤ÎÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥Ê¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¿Í¸ýÅý·×¤Ë¤µ¤Ã¤½¤¯É½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2020Ç¯¡¢¥Ñ¥½¥Ê¤Î´ØÏ¢»ÜÀß¤¬Â¿¤¯ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ëÃ¸Ï©Åç¤ÎËÌÉô¡¢Ã¸Ï©»Ô¤Ç¤ÏÅ¾½Ð¼Ô¿ô¤ÈÅ¾Æþ¼Ô¿ô¤Îº¹¤òÉ½¤¹¡Ö¼Ò²ñÁý¸º¡×¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤ÈÃ¸Ï©Åç¤Î¿Í¸ý¤ÏÎ¥Åç¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂ¿¤¤Ìó13Ëü¿Í¡Ê2021Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¤È¡¢°Õ³°¤ËÃÏÊýÅÔ»ÔÊÂ¤ß¤Î¿Í¸ý¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¿¼Ìë0»þ¤Þ¤Ç¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¡¢ÉÂ±¡¤ä24»þ´Ö¥¸¥à¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÇãÊª¤äÀ¸³è¤ËÉÔ¼«Í³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÃÏÊý°Ü½»¤ÎÎ®¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢Ã¸Ï©Åç¤Î½»Âð¤Ï¡ÖÉÔÆ°»º¥×¥Á¥Ð¥Ö¥ë¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤â¤È¤â¤È¤ÎÄÚÃ±²Á¤«¤é5Ëü±ß¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º¼è°ú²Á³Ê¤Ï¥Ñ¥½¥Ê¤¬Íè¤ëÁ°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó1.5ÇÜ¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏËþ¼¼¾õÂÖ¤Ç¡¢²¾¤ËÉô²°¤Ë¶õ¤¤¬½Ð¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¶¥ÁèÎ¨¤¬·ã¤·¤¤¤¿¤áÆâ¸«¤·¤Ê¤¤¤ÇÄÂÂß·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇÃ¸Ï©Åç¤ÎÉÔÆ°»º¤Ç°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»öÂÖ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã¸Ï©Åç¤ÇÉÔÆ°»º´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë½»Ì±¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÃÏÊý°Ü½»¤ÎÎ®¤ì¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢1Ç¯Á°¤«¤éÅçÁ´ÂÎ¤Ç½»¤Þ¤¤¤Î³ÎÊÝ¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅçÌ±¤Ç¤µ¤¨¤â¿·¤·¤¤²È¤òÃµ¤¹¤Î¤âº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë°Ü½»´õË¾¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¡¢Âçºå¤ä¿À¸Í¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤Ã¸Ï©»ÔÅìÉô¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÂßÊª·ï¤Ï¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢¼Ò°÷¤Î½»µï¤Î¤¿¤á¤Ë¤Û¤È¤ó¤É¼Ú¤ê¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°Ü½»´õË¾¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Êª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë3Ç¯°Ê¾åÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¸Ï©ÅçÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤Èº£¤â¶õ¤²È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤ÏÂß¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ý¤Á¼ç¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢°Ü½»´õË¾¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¼Ú¤ê¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë°ìÉô¤ËÊÐ¤ë·Á¤Çµ¯¤¤¿¡Ö¥Ð¥Ö¥ë¡×¡£Åç¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¼ûÍ×¤È¶¡µë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ì¾Á°¤¬Çä¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ñ¥½¥Ê¤Î¤ª±¢¡©¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤ÇÃ¸Ï©Åç¤ÎÌ¾Á°¤¬Çä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Ñ¥½¥Ê¤Î¸ú²Ì¤Ç¤¹¡£°Ü½»¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÏÃÂê¤Î¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢´ØÅì¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¤È¤Æ¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
°Ü½»ÁêÃÌ°÷¤¬¤³¤¦¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç´ØÀ¾¤ÎÊý¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Ã¸Ï©Åç¤Ï¡Ö¶¶¤òÅÏ¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡×¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ØÅì¤Ë¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÁ´¹ñÅª¤ËÅç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥½¥Ê¥°¥ë¡¼¥×¡¢Ã¸Ï©Åç¤ØËÜ¼Ò°ÜÅ¾¡×¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¥Ñ¥½¥Ê¤Î¼Ò°÷¤Î¿ôÌ¾¤ÏËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤ë7Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢Åç¤Î»ö¶È¤Î¤¿¤á¤Ë´û¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢»ä¼«¿È¤â¼Ò°÷¤ÎÊý¤ÈÃÏ¸µ¤Î°û¤ß²°¤ÇÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¸Ï©Åç¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¡ÖÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢Åç¤ËÂÐ¤·¤ÆÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È´ò¤·¤¯´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃ¸Ï©Åç¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥Ê¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¿Í¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥½¥Ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬²ñ¼Ò¤ò¤ä¤á¤¿¸å¡¢Ã¸Ï©Åç¤Ë»Ä¤ê¡¢¿·¤·¤¤¤ªÅ¹¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤â¡£¥Ñ¥½¥Ê¤¬Åç¤ËÂç¤¤Ê»ÜÀß¤ò·ú¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åç¤ÎÅÅµ¤²°¤ä·úÀß¶È¤Ê¤É¡¢°ìÉô¤Î»ö¶È¼Ô¤ÏË»¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤ÊÅç¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤â¤È¤â¤È¤¤¤¿½»Ì±¤ÎÃæ¤«¤é¤â¿·»ö¶È¤ò»Ï¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄäÂÚµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿Åç¤Î·ÐºÑ¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤¹¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ³èÀ²½¤·¡¢¥Ñ¥½¥Ê¤¬Åç¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÏ°è½»Ì±¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åç¤Î½»Ì±¤«¤é¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÀ¼°ìÊý¡¢µÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â°ìÈÖ¡¢Âç¤¤¤¤Î¤¬¡ÖÅ±Âà¡×¤ÎÉÔ°Â¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤ÇÄ¹Ç¯°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡Ö»ö¶È¤Î¾õÂÖ¼¡Âè¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÅç¤«¤é½Ð¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨º£¡¢ÃÏÊý³èÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢10Ç¯¸å¤ä20Ç¯¸å¤Î³¹¤¬¥Ð¥Ö¥ë¤Î°ä»º¤ÎµðÂç¥ê¥¾¡¼¥ÈÇÑÔÒ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤Îà¼ÂÎãá¤È¤·¤Æ¾å¤¬¤ë¤Î¤¬¡ÖÀ¤³¦Ê¿ÏÂÂç´Ñ²»¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ð¥Ö¥ëÁ°´ü¤ËÃ¸Ï©Åç¤Ë·ú¤Æ¤é¤ìÄ¹¤¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¤¿¤À¤ÎÌÜ°õ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²òÂÎ¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÀ¤³¦Ê¿ÏÂÂç´Ñ²»¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÊüÃÖ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ñ¥½¥Ê¤¬Ã¸Ï©Åç¤òÂç¡¹Åª¤ËÀëÅÁ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åç¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Ã¸Ï©Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢³¹¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¤½¤¦¸ì¤ëÃËÀ¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅç¤ÎÃæ¤ÇÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¿à¥Ð¥é¥ó¥¹á¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÖÅÔ²ñ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²ñ¼Ò¤¬¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç»ö¶È¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î¾®¤µ¤Ê°û¿©Å¹¤Ê¤É¤¬ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åç¤¬¥Ñ¥½¥Ê°ì¿§¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¸µ¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯¶¦Â¸¤Ç¤¤¿¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î»öÎã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×