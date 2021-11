ダン・トラクテンバーグが監督を務める「プレデター」シリーズの新作『Prey(原題)』が、2022年夏に米国のHuluで配信される。「ディズニープラスの日」で発表された本作は、300年前の世界を舞台にしており、アンバー・ミッドサンダーがナル役で出演するという。

プロットによれば、本作は、300年前のコマンチ族の世界を舞台に、高度に進化したエイリアンのプレデターから自分の部族を必死に守る、熟練の戦士ナルを主人公にしたアクションスリラーとのことだ。

ナルは「戦士としての自分の価値を示したい」と考えているようで、「もっとも危険なハンターであるプレデターと対峙したとき、そのチャンスを得る」という。

本作は数年前から製作が進められており、『10 クローバーフィールド・レーン』のダン・トラクテンバーグがこのプロジェクトに取り組んでいることが昨年明かされていた。

「サプライズのつもりだったんです」と彼はTwitterで述べている。「4年近くこのプロジェクトに取り組んでいます。この映画を皆に知らせるために用意していたものがあったので、それが実現しないの悲しいです。残念だなあ。でも……やったー!」

以前の報道で、この「プレデター」シリーズの新作が存在することは確認されていたが、今回初めてタイトルと配信日が発表された。本作は、20世紀スタジオの作品として公開予定だ。

