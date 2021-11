歌手でタレントの鈴木亜美が、2022年2月に40歳の誕生日を記念したバースデーライブ「Ami Suzuki Birthday Live “超激辛40倍”」の開催を発表した。11年ぶりの単独ライブについて鈴木は、「FUNの皆さんが辛過ぎてギブアップする様な熱いLiveになる様に頑張ります」と“激辛女王”らしく意気込んだ。

オーディション番組ASAYAN(テレビ東京)をきっかけにデビューし、「あみーゴ」の愛称で数々のヒット曲を世に送り出してきた鈴木。デビューから23年、40歳を迎える彼女の11年ぶりとなる単独ライブは、デビュー曲「love the island」はもちろんのこと、「white key」「alone in my room」「BE TOGETHER」など往年の名曲に加え、最新楽曲でYouTube限定配信曲だった映画『初めての珈琲〜第一杯咖啡〜』の主題歌「Drip」も生披露するなど、長年見守ってきてくれたファンへ感謝の気持ちを届けるセットリストとなる。

そんなライブのタイトルは、「Ami Suzuki Birthday Live “超激辛40倍”」。芸能界の激辛女王と呼ばれる鈴木らしいユニークなタイトルとなっている。さらに来場者全員の特典として、終演後の2ショット撮影会も宣言。デビューから今までの活動を共に振り返る、激熱ならぬ“激辛”な、ホットでメモリアルな一夜になりそうだ。

「単独ライブは、29歳のバースデーライブ以来なので11年ぶり。30代を抜かしちゃった」と茶目っ気たっぷりに語り、「記念になる大切な時間にできたら。内容盛りだくさんでお腹いっぱいになって」と、音声プラットフォーム「Voicy」で生声でファンへ呼びかけた鈴木。

インスタグラムでも「デビューして23年色々ありました!! それでも支え続けてくれたFUNの皆様と盛り上がり、お祝いできたらいいなと思い、一夜限りのLiveをすることにしました!! 支え続けてくれたFUNの皆さんが辛過ぎてギブアップする様な熱いLiveになる様に頑張ります」とし、さらに「もし聴きたい曲の熱いリクエストがあれば、まだ間に合うのでコメントお願いします」とファンからのリクエストも募った。

鈴木亜美のバースデーライブ「Ami Suzuki Birthday Live “超激辛40倍”」は、2022年2月11日に東京・池袋harevutaiにて開催。