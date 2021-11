変態行為をする犯罪者は多くいるが、とある国では息子を連れて買い物をしていた母親に近づき、母親に向かって射精した男がいる。

​>>性感染症をうつされた女性、車内の性行為が原因と主張 1億円求め相手の自動車保険会社を訴える<<​​​

アメリカ・フロリダ州で、21歳の男が、当時12歳の息子を連れて買い物をしていた母親(年齢不明)に近づいて射精して逮捕された事件で、男に刑が言い渡されたが、司法取引によって刑が軽くなったと海外ニュースサイト『ClickOrlando』と『The Daily Star』などが11月6日までに報じた。

報道によると、男は19歳だった2019年12月の夕方頃、同州にある大型スーパーマーケットを訪れたという。スーパーには、当時12歳の息子を連れて買い物をしていた女性がいた。息子と母親はおもちゃコーナーでおもちゃを見ていたが、男は母親の背後に近づくと、ズボンを下ろして自身の性器を持ち自慰行為を始めたという。男と母親、息子に面識はなかった。男は他人に向かって自慰行為をするために店にいたのか、偶然店にいて自慰行為を始めたのかは不明である。

『The Daily Star』によると、背後で男が自慰行為をしていることに女性は気づかなかった。男は自慰行為を続け、最終的に女性の背中に向けて射精し、ズボンの尻の部分に精液をつけた。

女性は男が射精した後も行為に気付いていなかったが、息子が気付いて女性に警告。息子は男がスボンを下ろして性器を出し、自慰行為をして女性に向けて射精するまで全てを目撃していたという。男は息子が見ていることに気付いていたと思われる。恐怖を感じたなど、男が射精するまで息子が母親に告げなかった理由については伏せられている。

息子の警告を受け、女性は従業員に男の行為について報告し、従業員が警察に通報した。警察は監視カメラの映像から人物を特定し、その日のうちに現場から数キロ離れた男の自宅で男を逮捕した。

このほど男の裁判が行われたが、男には母親に対し公共の場でひわいな行為をした罪で15カ月の刑務所行きが言い渡されたという。報道によると、男は検察官と司法取引をしていて、通常より短い刑期が言い渡されたそうだ。司法取引の内容は不明だが、これによって裁判所は男に対し児童虐待の罪を問うことができなくなった。公共の場でひわいな行為をした場合、程度にはよるものの刑期は数年程度であるが、通常、児童虐待の罪に対する刑は重く、数十年になることも珍しくはない。今回は児童虐待の罪がなくなり刑期が短くなった。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「公共の場で自慰行為をすること自体気持ち悪いのに、子連れの母親に向けて射精するなんてどうかしている。変な性癖を持っているとかでは片付けられないほど男は狂っている」「男の行為は最低だし、それを息子が見てしまったこともつらい。男は息子が見ていたことを知っていたのに行為を続けるなんてかなり悪質」「これは間違いなく児童虐待。それなのに児童虐待については罪に問えないなんておかしすぎる。これでは母親と息子の気持ちが晴れない」「刑期がたったの1年ちょっとだなんて冗談じゃない。これでは男は全く反省せず、出所後に同じことを繰り返すだろう」「なぜ男は児童虐待の罪に問われなかったのか。男はよほど重要な情報を握っていて司法取引が可能だったのか。いずれにせよ、この刑期は間違っている」「息子の心の傷が心配。母親もつらいだろう」などの声が挙がっていた。

母親だけではなく、罪のない幼い子どもをも巻き込んだ男の罪は重い。しかしながら刑期が罪に見合わないと思う人も多く、多くの人が怒りを感じたようだ。

記事内の引用について「Florida man accused of masturbating in Walmart toy section turns himself in」(ClickOrlando)よりhttps://www.clickorlando.com/news/local/2019/12/15/florida-man-accused-of-masturbating-in-walmart-toy-section-turns-himself-in/「Sicko masturbated on unsuspecting mum as she browsed toy aisle with son in supermarket」(The Daily Star)よりhttps://www.dailystar.co.uk/news/world-news/sicko-masturbated-unsuspecting-mum-browsed-25393251