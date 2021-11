アニメ映画『ARIA The BENEDIZIONE』の12月3日公開を記念し、ARIAテレビシリーズと劇場版の名場面を振り返るロングPVが解禁。11月12日からは、YouTube松竹チャンネルにてテレビシリーズのセレクション配信もスタートする。

【動画】『ARIA』の軌跡を名シーンで TVシリーズ&劇場版ロングPV

本作は、天野こずえが描いた未来形ヒーリングコミック『ARIA』を原作とするアニメシリーズの新作映画。2005年に『ARIA The ANIMATION』からアニメシリーズがスタートし、2006年に『The NATURAL』、2007年に『The OVA 〜ARIETTA〜』、2008年に『The ORIGINATION』、2015年に完全新作『ARIA The AVVENIRE』が制作された。そして、テレビアニメ放送開始15周年の記念作品として、3月に公開された『ARIA The CREPUSCOLO』に続く本作で蒼のカーテンコール最終章を飾る。

長い冬を迎えたネオ・ヴェネツィア。寒空の下、合同練習をしていたアイ、あずさ、アーニャの3人は、いつもと様子が違う晃の後をつけたのをきっかけに、水先案内人ミュージアムを訪れることに。出迎えた館長の明日香は、姫屋の伝説的なウンディーネとして知られる晃の大先輩。2人は姫屋の創業時から大切に乗り継がれてきたゴンドラの継承者でもあるが、晃の話によると、次の乗り手として期待される藍華にはその気がないという。納得がいかないあずさは、どうしてなのか理由を探ろうとするが…。

公開されたロングPVは、牧野由依の「ウンディーネ〜2021 edizione〜」に乗せて、ARIAテレビシリーズと劇場版の名場面を織り交ぜながらARIAの軌跡をたどる映像となっており、過去のシリーズから『ARIA The BENEDIZIONE』へと連なる構成と多くのキャラクターが登場。『ARIA The BENEDIZIONE』の新規映像も使われている。

YouTube松竹チャンネルでのARIAテレビシリーズのセレクション配信では、藍華と晃の温かい絆が感じられるエピソードをピックアップして届ける。

アニメ映画『ARIA The BENEDIZIONE』は、12月3日公開。

<『ARIA』TVシリーズ配信スケジュール>

■『ARIA The ANIMATION』

第2話「その 特別な日に…」11月12日18時〜12月10日17時59分

■『ARIA The NATURAL』

第18話「その 新しい自分に…」11月12日18時〜11月19日17時59分

第24話「その 明日のウンディーネに…」11月19日18時〜11月26日17時59分

■『ARIA The ORIGINATION』第10話「その お月見の夜のときめきは…」11月26日18時〜12月3日17時59分第11話「その 変わりゆく日々に…」12月3日18時〜12月10日17時59分。