12日に放送される『ミュージックステーション』2時間スペシャル(テレビ朝日系)に「TWICEの妹分」であるITZYが初出演することが決定。12月22日に日本デビューを控えるITZYとは、どんなグループなのか? 簡単にグループを紹介する。

【写真】日本デビュー前から話題!TWICEの妹分「ITZY」メンバー5人のソロショット

■「ITZY」は2019年韓国デビューの5人組

ITZYは、2PM、TWICE、NiziUを輩出させたJYPエンターテインメントが、TWICEのデビュー以来約3年半ぶりに韓国で披露したガールズグループ。メンバーは、韓国出身のイェジ、リア、リュジン、チェリョン、ユナの5人組。

「ガールクラッシュ」(女性が思わずほれ込んでしまうような魅力を備えた女性のことを指す言い方)を前面に押し出したスタイルで、1stシングル『IT’z Different』で2019年2月にデビューした。これまでに発表されてきた楽曲たちは、繰り返されるサビをついつい口ずさんでしまう「中毒性」の高い曲に仕上がっている。

カッコいいをコンセプトにしたスタイルだけど、どこかキュート。ゴリゴリのガールクラッシュではないところが、ITZYの魅力なのだ。

■「ITZY」の呼び方は「イッチ」

グループ名の「ITZY」は、「EVERYTHING YOU WANT IT’Z IN US ITZY? ITZY!(君たちが望むもの、すべてあるよね? あるよ!)」というコンセプトから来ており、英語の特定のものを指すときに使う「IT(イット:それ)」と韓国語のある・いるという意味を持つ「있다(イッタ)」の両方を使って、「ガールズグループに期待される全ての『もの』を持って『いる』」という意味を持たせているそう。

韓国語での発音は、「イッチ」と「イッジ」の間くらいに聞こえる場合もあるが、日本語での正式表記・呼び方は「イッチ」となっている。

■いよいよ日本でも活動スタート 12月にベストアルバムで正式デビュー

韓国ではデビュー後わずか9日というスピードで、韓国の音楽番組で1位を取るという快挙を成し遂げたITZY。その活動は韓国内だけにはとどまらず、欧米でK-POP旋風が吹くなか、デビュー当時からアメリカでショーケースツアーを開催。また現地のメディアにも出演するなど、世界を視野にした活動を積極的に行ってきた。

2021年1月にはこれまでに発表したタイトル曲を英語バージョンで収録したアルバムをリリース。同年5月にリリースした4枚目ミニアルバム『GUESS WHO』では、米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」にもチャートインしている。

そしていよいよ、日本でも12月22日に日本デビューベストアルバム『IT’z ITZY』をリリース。デビュー曲「DALLA DALLA」、MV再生回数が3億8000万回超えの「WANNABE」などヒットナンバー6曲と、その日本語バージョンとで全12曲を収録。彼女たちの楽曲の魅力でもある「自己肯定」のメッセージがストレートに伝わるように日本語歌詞でも表現されている。

12月18日に日本初となるオンラインライブ「ITZY JAPAN DEBUT SHOWCASE “IT’z ITZY”」の開催も決定している。

日本での正式デビュー前から『Mステ』への出演を決めたということで、どんなパフォーマンスを見せてくれるのか注目が集まっている。(文:西門香央里)