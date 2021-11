Nintendo Switchに11月12日(金)、ライブ配信プラットフォーム「Twitch」のアプリ版が加わった。日本語にも対応しており、ニンテンドーeショップから無料でダウンロードが可能だ。

Twitchは、ゲーム配信を中心に多数のユーザーを構える大手メディアのひとつ。YouTubeなどの映像コンテンツ(海外ではHuluやFunimationといったアプリも利用可)が視聴できるNintendo Switchでも新たに楽しめるようになった。同機が2017年3月に発売されたことを考えると、実に4年半もの月日を経て登場を果たした形となる。

Twitch is now available on #NintendoSwitch #eShop!