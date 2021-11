リブート版『ゴシップガール』シーズン1後半が感謝祭に本国解禁！予告動画も公開に

NYに暮らすセレブな高校生の友情や恋愛模様をスキャンダラスに描き、世界中で大ヒットした青春ドラマ『ゴシップガール』。よりスキャンダラスに、ファッショナブルに新しく生まれ変わったリブート版の、シーズン1後半の本国解禁日が決まり、予告映像も解禁となった。米TV Lineが伝えている。

米HBO Maxにて7月9日(金)からシーズン1がスタートし、8月12日(木)には前半の最終話となる第6話が配信されたリブート版『ゴシップガール』。この度、待ちに待ったシーズン1の後半エピソードの解禁日が11月の第4木曜日の感謝祭にあたる11月25日(木)と発表された。それに伴い、予告映像も公開となっている

ゾヤがジュリアンに言い放ったものと思われる「私たちは姉妹じゃない、友達でもない。――何でもないの」というセリフからは、今後二人の間の緊張がさらに高まっていくことが感じ取れる。オードリーやアキには新しい恋の予感、マックスとラファの因縁、ゴシップガールのアカウントがニューヨークタイムズやCNNに取り上げられる?!など、非常に気になる予告映像となっている。

ジュリアン役のジョーダン・アレクサンダー、ゾヤ役のホイットニー・ピーク、ケイト役のタヴィ・ゲヴィンソン、オビー役のイーライ・ブラウン、マックス役のトーマス・ドハティ、オードリー役のエミリー・アリン・リンド、アキ役のエヴァン・モック、ルナ役のザイオン・モレノ、モネ役のサヴァンナ・リー・スミス、ラファ役のジェイソン・ゴテイら、前半で活躍したお馴染みのキャストたちが、後半も大いに盛り上げてくれそうだ。

シーズン1の後半も気になるところだが、すでにシーズン2への更新も決定している本作。今後どのように展開していくのか、ますます目が離せない。

リブート版『ゴシップガール』シーズン1前半6エピソードは、現在U-NEXTにて見放題で独占配信中。(海外ドラマNAVI)

