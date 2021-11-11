100円ショップ「ダイソーヨドバシAKIBA店」が、明日11月12日(金)オープン予定だ。場所は、「ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba」7F。

「ダイソー」は、便利グッズやコスメ、文具、日用雑貨などさまざまな商品を取り扱う100円ショップチェーン。今回オープンする「ダイソーヨドバシAKIBA店」は、「ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba」7Fの「ファッション＆ミュージック＆ブック」フロア内にオープンする。なお、同店で取り扱われる商品は下記の通り。

インテリア雑貨・アロマ・花・グリーン

リビング

ビューティー

衛生・オーラル・バス用品

靴・トラベル・雨具文房具・事務用品

ラッピング用品・紙袋

ハンドメイド用品

おもちゃ・パーティーグッズ

キッチン用品

アウトドア・使い捨て容器・弁当関連

食器・テーブルウェア

清掃・掃除・トイレ用品

収納・ハンガー・洗濯

電気・携帯関連・PC関連

工具・カー用品・自転車

リフォーム・DIY・防災

園芸・ペットほか

各種100円（税込110円）〜

また、オープニングスタッフも募集中。



<店舗情報>

■ダイソーヨドバシAKIBA店

■営業時間 9:30〜22:00

■東京都千代田区神田花岡町1-1 ヨドバシカメラAkiba7F

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