『ダウントン・アビー』映画版第2弾のティザー映像が到着！あの人が結婚!!

20世紀初頭の英国を舞台に、貴族とその使用人たちの人間模様を描いて大ヒットしたドラマ『ダウントン・アビー』。2019年に公開された映画版の続編となる『Downton Abbey: A New Era(原題)』のティザー映像が公開された。米TV Lineが報じている。

『Downton Abbey: A New Era』のストーリーにまつわる詳細などは明かされていないが、ドラマ版でクリエイターを務めたジュリアン・フェロウズが映画版第1弾に続いて第2弾でも脚本を手掛けている。監督を『マリリン 7日間の恋』や『黄金のアデーレ 名画の帰還』のサイモン・カーティスが務める。



15秒と短いファースト映像で一番目を引くのが、大邸宅ダウントン・アビーの主であるグランサム伯爵ロバート・クローリーの三女シビルと結婚したトム・ブランソンの二度目の結婚式だろう。シーズン3でシビルが病で亡くなった後にトムは独り身だったが、映画版第1弾でルーシーという女性と出会い、続編映画で晴れて夫婦となるようだ。

今年9月には続編映画について情報筋が、あるキャラクターが帰らぬ人となり、「そのシーンは涙なしでは見られない」と明かしていた。現時点では、その問題のキャラクターが誰なのかは明かされていない。

映画版第2弾には長女メアリー・クローリー役のミシェル・ドッカリーをはじめ、次女イーディス・クローリー役のローラ・カーマイケル、トム役のアレン・リーチ、ルーシー役のタペンス・ミドルトン、グランサム伯爵ロバート・クローリー役のヒュー・ボネヴィル、グランサム伯爵夫人コーラ・クローリーのエリザベス・マクガヴァン、先代グランサム伯爵未亡人バイオレット・クローリー役のマギー・スミス、元執事のチャールズ・カーソン役のジム・カーター、伯爵付従者ジョン・ベイツ役のブレンダン・コイル、ジョセフ・モールズリー役のケヴィン・ドイル、アンナ・ベイツ役のジョアン・フロガット、ヘンリー役のマシュー・グード、イザベル役のペネロープ・ウィルトン、料理長パットモア役のレズリー・ニコルらお馴じみのメンバーが続投。

さらに新キャストとして、『ハンニバル』のウィル・グレアム役で知られるヒュー・ダンシー、『アフェア 情事の行方』に主演したドミニク・ウェスト、『ザ・クラウン』シーズン5&6でエリザベス女王2世を演じるイメルダ・スタウントン、『ダ・ヴィンチと禁断の謎』でルクレツィア・ドナーティを演じたローラ・ハドックが加わる。

A new era begins, and there's no place we'd rather be. November 10, 2021