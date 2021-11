学べるU-NEXT始動！『セサミストリート』の日本独占配信契約を締結、共同制作も予定

『セサミストリート』をはじめ、様々な教育的活動を手がけるグローバルな非営利教育団体セサミワークショップとU-NEXTが日本国内の独占配信契約を締結。これに伴い、25作品214エピソードのテレビ番組、読み聞かせ動画のほか、電子書籍10タイトルの配信が11月12日(金)12:00よりスタートとなる。

1969年に誕生した子ども向けテレビ番組『セサミストリート』は、テレビという媒体を使って、低所得家庭にも良質な教育を届け、すべての子どもたちの就学準備を手助けすることを目的に開始。1971年には日本でも放送を開始し、今年2021年は日本上陸50周年のアニバーサリーイヤーにあたる。加えて、様々なリサーチに基づいた教育コンテンツであり、2015年には、歌うのが大好きで好奇心旺盛な自閉症の女の子ジュリアが仲間入り。ジュリアや仲間を通し、すべての子どもたちが家族や友達、コミュニティとの繋がりを強め、十分なサポートを受けられるように相互理解をうながしている。

U-NEXTでは『セサミストリート』の理念に共感し、パートナー契約を締結。オリジナルシリーズに加え、『セサミストリート 50回目の誕生日』や『セサミストリート・メカ』をはじめとする日本未公開シリーズの動画を数多くを配信。さらに同一サービス内で電子書籍も読み放題で配信するほか、読み聞かせ動画もセサミワークショップと共同で制作・配信予定だ。

<U-NEXT配信ビデオ作品>

・セサミストリート シーズン50

・魔法の杖を追いかけろ!

・ピクルスに願いを

・セサミストリート 50回目の誕生日

・セサミストリートと多様性

・アビーのワクワクアドベンチャー

・エルモズワールド

・アビーのアドバイス

・セサミABC

・クッキーを食べたい

・モンスター・ヨガ

・セサミレース

・どうぶつダンス

・おんがく・コレクション

・いっしょにうたおう

U-NEXTでは他にも傑作が揃うHBO・HBO MaxやSHOWTIMEを持つViacomCBSと独占ライセンスパートナー契約をしている。海外ドラマ一覧はより。(海外ドラマNAVI)

Photo:『セサミストリート』シーズン50©2019 Sesame Workshop. Sesame Street and associated characters, trademarksand design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. All Rights Reserved.『セサミストリートと多様性』©2020 Sesame Workshop. Sesame Street and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. AllRights Reserved.『セサミストリート 50回目の誕生日』©2019 Sesame Workshop. Sesame Street and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. All Rights Reserved.『セサミABC』©2008 Sesame Workshop. Sesame Street and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop. All Rights Reserved.