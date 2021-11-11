『ベストヒット歌謡祭2021』タイムテーブル 2年ぶり開催で生放送
読売テレビ・日本テレビ系音楽特番『ベストヒット歌謡祭2021』が、きょう11日(19:00〜)に大阪・フェスティバルホールから2年ぶりに生放送される。MCは宮根誠司とウエンツ瑛士。時間帯ごとのタイムテーブルは、以下の通り。
※組内順不同、出演者・歌唱順は変更の場合あり
■A組(19:00〜)
・AKB48
・JO1
・GENERATIONS from EXILE TRIBE
・乃木坂46
・BE:FIRST
・milet
■B組(19:30〜)
・関ジャニ∞
・Kis-My-Ft2
・櫻坂46
・なにわ男子
・乃木坂46
・日向坂46
■C組(20:00〜)
・きゃりーぱみゅぱみゅ
・コブクロ
・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
・Da-iCE
・NiziU
■D組(20:30〜)
・NMB48
・関ジャニ∞
・真田ナオキ
・SHE’S
・DA PUMP
・T.M.Revolution／西川貴教
・マカロニえんぴつ
・緑黄色社会
それぞれの歌唱楽曲は、以下の通り。
・AKB48「根も葉も Rumor」
・NMB48「？？？」（※タイトル未定）
・関ジャニ∞「稲妻ブルース」「LIFE〜目の前の向こうへ〜」
・Kis-My-Ft2「Everybody Go」「Luv Bias」
・きゃりーぱみゅぱみゅ「つけまつける」
・コブクロ「Star Song」
・櫻坂46「流れ弾」
・真田ナオキ「ひとりぼっち」
・三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE「Honey」「R.Y.U.S.E.I.」
・SHE’S「Chained」
・JO1「Run ＆ Go」
・GENERATIONS from EXILE TRIBE「Make Me Better」
・Da-iCE「CITRUS」
・DA PUMP「Dream on the street」
・T.M.Revolution／西川貴教「HOT LIMIT」
・なにわ男子「初心 LOVE(うぶらぶ)」「関西アイランド」
・NiziU「Chopstick」
・乃木坂46「ごめんね Fingers crossed」「最後のTight Hug」
・BE:FIRST「Shining One」
・日向坂46「ってか」
・マカロニえんぴつ「なんでもないよ、」
・milet「Ordinary days」・緑黄色社会「Mela!」