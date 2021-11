ブラジルの形成外科医が、少なくとも30人の元患者から「手術により鼻を台無しにされた」と訴えられ、警察とサンパウロ州医事当局が調査を開始したことが明らかになった。『G1』『The Daily Star』などが元患者の数人の写真とともに伝えている。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

「不徳義な治療に大金を費やし、鼻が変形してしまった」と少なくとも約30人の元患者が訴えているのは、ブラジルの鼻形成術の専門医アラン・ランデッカー氏だ。

元患者の1人で弁護士のマリリア・フランクさん(Marilia Frank)は「今年の5月に手術をしました。ランデッカー氏が最後のドレッシング材を外した時、彼は私の鼻の軟骨が腐り、骨が折れ、鼻が曲がっているのを知りつつも、私に痛み止めを渡して帰宅させたのです」と語ると、このように続けた。

「ランデッカー氏に私の壊死した鼻を再度手術するように説得したのは、感染症の専門医でした。しかしランデッカー氏は壊死組織を全て切除せず、感染症は私の顔全体に及んだのです。私はその後、耳鼻科で鼻柱の再建手術を受けましたが、あと2回手術が必要だと言われています。」

「私は正義を求めます。ランデッカー氏は2か月かけて私の鼻を滅茶苦茶にしたのです。彼は患者に感染症を患わせ儲けているのです。」

昨年9月に手術を受けたという2人目のヴェラルディーノ・デ・フレイタス・ジュニアさん(Veraldino de Freitas Junior、35)は、これまでに約610万円(4万ポンド)を費やしたものの、あと3回の手術が必要だという。

ヴェラルディーノさんは「手術後の鼻の腫れは引くことがなく、日にちが経つにつれて鼻から異臭が漂うようになりました。それは周りにいる人にも分かるような耐えられない悪臭でした。そして15日目、手術の傷口がパックリ開いてしまったのです」と悪夢のような経験を語り、「これまでの精神的打撃は計り知れません」と肩を落とした。

3人目はポーラ・オリヴェイラさん(Paula Oliveira、38)で、手術後に嗅覚を失ってしまったという。

ポーラさんは「うつ状態から回復しかけている時に手術を受けました。ブラジルで最高の医師だと聞いて約104万円(5万ブラジル・レアル)を支払ったのに、彼が私に与えたのは手術前よりも酷い鼻。手術後は別の国に行って仕事をする予定でしたが、私の人生はあの日を境に止まったままです」と語る。

4人目は39歳の女性実業家(名前は明かされず)で、手術後は鼻柱に穴が開いてしまったという。女性は「ほんの少しだけ鼻を修正したいと思って受けた手術なのに、日々のケアが欠かせない状態になってしまいました」と述べると、「ランデッカー氏は違法な治療を行っていた」と憤りこう続けた。

「彼はアシスタントドクターなしで手術を行っていました。私たち患者がアシスタントの分もお金を払っているにもかかわらずです。さらに私たちがアクセスできる診療録は偽造され、情報が削除されているのです。」

5人目はモデルのサラ・カルドーゾさん(Sarah Cardoso、29)で、Instagramに自身の鼻の動画を投稿している。サラさんは「1回目の手術の出来栄えが気に入らず、昨年10月に2度目の手術を受けました。その後呼吸をするのがつらくなり、鼻の中に穴が開いて軟骨が見えていました。鼻は腫れて真っ赤になり、変形して酷い痛みに襲われました。ランデッカー氏は昨年12月の時点で私の鼻が細菌感染を起こしているのを知りながら、今年1月末まで私には伝えなかったのです」と述べている。

これらの患者の訴えに対し、ランデッカー氏は「悪いのは手術後のガイドラインに従わなかった患者のほうだ」と述べ、弁護士2人の署名が入った手紙を通し「これらの告発は全く根拠がない。これまでの20年以上のキャリアで4000件以上の手術を行っており、手術後に合併症などの問題があった患者は全体の0.5%と非常に稀である」と激しく反論、法的措置も辞さないとの意向を示した。

地元メディアは、ランデッカー氏の患者の中には鼻形成手術の後、2年経っても治療が終了せずに退院できない患者がいることも伝えており、診療録へのアクセスもできないとしている。現在ランデッカー氏に不満を持つ元患者は少なくとも30人と伝えられているが、警察の調査が入ったことで今後さらに増えるとみられている。

画像は『Sarah Wormsbecker Cardoso 2021年11月10日付Instagram「#Repost @metropoles with @make_repost」』『The Daily Star 2021年11月5日付「Plastic surgeon who ‘mutilated’ 30 patients in botched nose jobs claims it’s their fault」(Image: Newsflash)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)