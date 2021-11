カプコンは、Nintendo Switch用ソフト『モンスターハンターライズ』のベストプライス版パッケージを12月16日(木)に発売すると発表した。価格は税込5990円。あわせて、11月11日(木)には、本作とRPG『モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜』のパッケージ版をセットにした「ツインパック」も税込1万989円で発売される。

『モンスターハンターライズ』は、全世界で750万本以上の出荷【※】を記録したハンティングアクションゲームである。本作では「“いつでも、どこでも、誰とでも”気軽に楽しめる新たなモンスターハンター」をコンセプトに、和風の新モンスターやフィールドを新たに追加。「翔蟲(かけりむし)」と呼ばれる虫を使って縦横無尽の移動と攻撃を展開するダイナミックなアクションのほか、犬型のサポートキャラクター「オトモガルク」によって、これまでのシリーズになかった新たな狩猟のかたちを体験できる。

【※】:2021年9月24日時点。ダウンロード版の販売実績を含む

これまでのパッケージ版における価格は税込8789円であったが、12月16日(木)に発売されるベストプライス版パッケージはダウンロード版と同じ価格で購入可能だ。2022年夏には超大型の拡張コンテンツ『モンスターハンターライズ:サンブレイク』も発売されるので、年末年始や春休みシーズンでパッケージ版ソフトの購入を検討している人は、ぜひ本作も選択肢のひとつに加えておくとよいだろう。

Nintendo Switch™『モンスターハンターライズ』のパッケージ版がお求めやすい価格のBest Price版となって2021年12月16日(木)に発売決定!

『モンスターハンターライズ』とは

全世界出荷750万本突破(2021年9月24日時点。ダウンロード版販売実績含む)のハンティングアクション。“いつでも、どこでも、誰とでも”気軽に楽しめる新たな「モンスターハンター」というコンセプトのもと、新モンスターやフィールドのほか、「翔蟲(かけりむし)」を使った豪快な新アクションの数々、犬型の新オトモ「オトモガルク」の登場などによる新たな狩猟体験が楽しめます。

『モンスターハンターライズ:サンブレイク』とは

ハンティングアクション『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツ。

新たな物語やクエストランク、まだ見ぬフィールドやモンスター、そして未体験のアクションなど、『モンスターハンターライズ』をさらに楽しめる要素が多数追加されます。

また、『モンスターハンターライズ』と『モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜』の各パッケージ版がセットになったお得な『モンスターハンターライズ モンスターハンターストーリーズ2 ツインパック』が2021年11月11日(木)発売。こちらはハンティングアクションとRPGを両方楽しみたい方や、どちらかをご家族にプレゼントする方などにおすすめです。

今年の年末年始は、是非モンハンをお楽しみください。

商品情報

モンスターハンターライズ Best Price

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2021年12月16日(木)

希望小売価格:税込5,990円

ジャンル:ハンティングアクション

CERO:C(15才以上対象)

©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

モンスターハンターライズ モンスターハンターストーリーズ2 ツインパック

プラットフォーム:Nintendo Switch

発売日:2021年11月11日(木)

希望小売価格:税込10,989円

ジャンル:ハンティングアクション(モンスターハンターライズ)、RPG(モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜)

CERO:C(15才以上対象)

同梱内容:

Nintendo Switchソフト『モンスターハンターライズ』(パッケージ版)1本

Nintendo Switchソフト『モンスターハンターストーリーズ2 〜破滅の翼〜』(パッケージ版)1本

©CAPCOM CO., LTD. 2021 ALL RIGHTS RESERVED.

※画像はイメージです。内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。

※同梱しているソフトは過去に発売されたものと同一内容です。

※外箱は商品を保護するためのものです。傷がつく場合がございますが交換対象にはなりませんので、予めご了承ください。

※インターネットに接続して遠くのプレイヤーとオンライン対戦や協力プレイを行う場合は、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

モンスターハンターライズ:サンブレイク

プラットフォーム:Nintendo Switch、Steam®

発売日:2022年夏予定

価格:未定

ジャンル:ハンティングアクション

CERO:審査予定

※プレイするには、別売りの『モンスターハンターライズ』本編が必要となります。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

※画面写真は開発中のものです。

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

©2021 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

