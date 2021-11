女優・モデルの香里奈が7日、自身のインスタグラムを更新し「うさちゃんピース」を決める爽やかなショットを公開した。彼女のレアな姿が、ファンの間で「癒やされる」「やられました」と話題を呼んでいる。

【写真】「笑顔が最高」「やられました」と反響 うさちゃんピーズで満面の笑み 香里奈の自然体ショット

この日「I pray that you keep on smiling(あなたがずっと笑顔でありますように)」と投稿した香里奈は、同時にダブルピースを頭にのせる「うさちゃんピース」をした自身のソロショットを披露。

ウインクをしながらポーズをとる爽やかでキュートな1枚のほか、木漏れ日の中自然な表情を浮かべるアナザーショットも公開した。

クールな印象の彼女の自然体ショットに「笑顔が最高」「可愛い」「なんか癒やされるしいい感じ」といった称賛が続出。「白Tにジーンズだけなのにめっちゃオシャレ」「凄い破壊力」「やられました」と彼女の美しさを改めて実感するファンも相次いでいる。

引用:「香里奈」インスタグラム(@karina_official_221)