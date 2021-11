【今週スタートの海外ドラマ】マイケル・キートン主演社会派ドラマ、『ジ・オフィス』シーズン5が日本初配信

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は日本初配信となる『ジ・オフィス』シーズン5やマイケル・キートンが主演を務め豪華キャストが脇を固める『DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機』、ウィル・フェレルとポール・ラッド共演のコメディ『となりの精神科医』といった話題作が開始となる。お見逃しなく!

■11月8日(月)

『ジ・オフィス』シーズン5(Hulu)

米NBCの大ヒットコメディ『ジ・オフィス』の日本初配信となるシーズン5が全28話一挙配信!

一見ごく普通の職場だが、デリカシーのないボスやちょっと変わった社員がいるオフィスの日常をシニカルに描いた人気作。シーズン5には、イドリス・エルバ(『刑事ジョン・ルーサー』)、エイミー・ライアン(『THE WIRE/ザ・ワイヤー』)、ラシダ・ジョーンズ(『#blackAF』)、ケイティ・アセルトン(『レギオン』)らがゲスト出演する。

■11月10日(水)

『Gentefied/ヘンテファイド』シーズン2(Netflix)

で主演を務めたアメリカ・フェレーラが製作総指揮に名を連ねるコメディドラマの第二章。

再開発が進むLAの一角。祖父が営むタコス店が立ち退きの危機に瀕し、メキシコ系アメリカ人一家のモラレス家のいとこ3人が結束。店を救うため奮闘しながらも、それぞれの夢を追う。

■11月12日(金)

『となりの精神科医』(Apple TV+)

『俺たちニュースキャスター』でも共演済みのポール・ラッドとウィル・フェレルが出演&製作総指揮も兼任するコメディ。

実話にインスパイアされた同名ポッドキャスト番組をもとにしており、魅力的な精神科医アイザック・‟アイク"・ヘルシュコフと、長年にわたり彼の診察を受けている患者マーティン・‟マーティ"・マルコウィッツが繰り広げる奇妙な人間関係が描かれる。

『DOPESICK アメリカを蝕むオピオイド危機』(ディズニープラス)

米国史上最悪の麻薬の蔓延を引き起こした大手製薬会社の闇に切り込む、ノンフィクション小説が原作の社会派ドラマ。

「夢の鎮痛剤」と宣伝されたオピオイドにより依存症に陥った人々の問題や、オピオイドの影響を受けた家族の人間模様が綴られる。キャストに名を連ねるのは、マイケル・キートン(『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』『バットマン』)、ピーター・サースガード(『ニュースの天才』)、ケイトリン・デヴァー(『アンビリーバブル たった1つの真実』)、ウィル・ポールター(『ミッドサマー』)、ジョン・フーゲナッカー(『トム・クランシー/CIA分析官 ジャック・ライアン』)、マイケル・スタールバーグ(『Your Honor/追い詰められた判事』)、ジェイク・マクドーマン(『リミットレス』)ら。

監督を務めるのは、1988年の映画『レインマン』でアカデミー賞監督賞を受賞し、『ホミサイド/殺人捜査課』『OZ/オズ』『シェイズ・オブ・ブルー ブルックリン警察』といったドラマシリーズも数多く手掛けているバリー・レヴィンソン。

■11月13日(土)

『アフェア 情事の行方』シーズン1〜5一挙配信(Hulu)

斬新な不倫サスペンスドラマが一挙配信。

作家になる夢を叶えた教師のノアは、有名作家の娘である妻ヘレン、4人の子どもと、すべてが満たされた毎日を送っていた。ある夏、州郊外の避暑地モントークにある義父母の豪邸を一家で訪ねる途中、立ち寄ったレストランでウェイトレスのアリソンと偶然出会い...。

各話がパート1・2から成り、ノアの視点、アリソンの視点から語られるユニークな構成。そこで描かれるのは、正反対に解釈された自分たちの過ごした時間。事実を語っているのはノアかアリソンか。パズルのピースが組み合わさるごとに衝撃が走る迫真のラブ・サスペンス。

