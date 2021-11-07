ソウル市庁前の新型コロナウイルスの臨時検査所で行われている検体の採取（資料写真）＝６日、ソウル（聯合ニュース）

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【ソウル聯合ニュース】韓国の中央防疫対策本部は７日、この日午前０時現在の国内の新型コロナウイルス感染者数は前日午前０時の時点から２２２４人増え、累計３７万９９３５人になったと発表した。市中感染が２２０４人、海外からの入国者の感染が２０人。１日当たりの新規感染者数は前日（２２４８人）からは２４人減ったが、５日連続で２０００人台となった。感染の拡大は沈静化していない。