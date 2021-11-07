ニューストップ > 海外 > 韓国 新型コロナウイルス 韓国の話題 海外ニュース ［速報］韓国の新規コロナ感染者２２２４人 ５日連続２千人台 韓国の新規感染 5日連続2千人台 0 LINE共有ボタン 2021年11月7日 9時36分 聯合ニュース 写真拡大 【ソウル聯合ニュース】韓国の中央防疫対策本部は７日、この日午前０時現在の国内の新型コロナウイルス感染者数は前日午前０時の時点から２２２４人増え、累計３７万９９３５人になったと発表した。市中感染が２２０４人、海外からの入国者の感染が２０人。１日当たりの新規感染者数は前日（２２４８人）からは２４人減ったが、５日連続で２０００人台となった。感染の拡大は沈静化していない。 外部サイト ウィズコロナ後初の週末 ソウルで集会やデモ開催 ウィズコロナ開始で感染者数増加 韓国政府「来週はさらに増える」 韓国の新規コロナ感染者 ３日連続２千人台半ば＝死者・重症者も増加傾向 「新型コロナウイルス」をもっと詳しく 緊急事態宣言の新指標を議論へ 感染状況の分類を5段階、医療の重視など ロシアで新規感染者が4万1335人、過去最多 死者は1188人 ドイツ 新規の新型コロナウイルス感染者が過去最多の3万7000人余りに