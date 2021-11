恋人の両親に見られたくない一面を持っている人は少なくないだろうが、海外では恋人の両親に性行為を目撃された男が、恋人と恋人の両親を射殺する事件が起きた。

​>>写真撮影機内でカップルがわいせつ行為、動画も投稿 店が通報し逮捕、半年前にも観覧車で同様の行為<<​​​

アメリカ・カリフォルニア州で、19歳の男が16歳の恋人の少女と性行為をし、その様子を恋人の両親に見られたことをきっかけに恋人と両親を射殺した事件の裁判が行われたと海外ニュースサイト『Law & Crime』と『New York Post』などが10月28日までに報じた。

報道によると、2月9日の深夜、男は少女の家を訪れたという。家には男のほかに少女が招いた友人数名がおり、飲酒をしていた。男が一緒に飲酒をしたのかは不明である。家には少女が同居する両親がいたが、少女が友人を招いて飲酒をしていたことを両親は知らなかった。しかし翌午前3時頃、少女らが友人らと飲酒していた場面を母親が見つけ、友人らに家に帰るように言ったという。

注意を受けて友人らは帰宅したが、男は家に残った。母親は男が家に残っていると知らず、寝室に戻って眠りについたそうだ。母親が飲酒現場を目撃してから約1時間後の午前4時過ぎ、父親が様子を見に、少女の部屋を訪れた。父親は部屋のドアを開けたが、そこにはベッドの上で性行為をしている男と少女の姿があったという。なお、少女にとって父親は継父だった。

男は性行為の現場を目撃されると、ズボンを足首まで下ろしたままの状態で少女の部屋からリビングルームに逃げ出した。父親は後を追い、男を殴ったという。男はカバンの中から銃を出し、少女の父親を射殺した。銃声を聞き、母親が起きて様子を見に来たが、男は様子を母親も銃で射殺。そのまま近くにいた恋人も射殺したという。男は3人を射殺するとその場から逃げた。なお、同州では銃所持の免許は不要だが、少年の免許の有無は不明である。

事件発生から約4時間後の朝8時頃、少女の家族が、3人が殺されているのを目撃して警察に通報した。一部では警察に通報したのは、少女の13歳の妹だと報じられている。通報を受け、警察が現場に駆けつけ、複数の証拠から男の犯行だと断定。事件翌日の11日、男は車の運転中に逮捕された。

警察によると、男は事件が起きた後、徒歩で自宅まで向かい、自宅から自分の車で逃げたそうだ。男がどこに向かっていたのかは不明だが、同州から離れようとしていた。警察の調べに対し、男は殺害した動機について「性行為を目撃した人がいることを望んでいなかった」と供述したという。

このほど男の裁判が行われ、男には150年の刑務所行きが言い渡されたそうだ。なお、刑務所に入ってから25年後に再び審議が行われ、男には仮釈放の機会が設けられる。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「確かに恋人の両親に性行為現場を目撃されるのは最悪だけど、それで銃殺しようと考える思考が狂っている。男の精神は異常」「一気に3人も殺害するなんて恐ろしいし、目撃者を望まなかったという理由も怖い。よほどプライドが高かったのだろう」「殺害現場を目撃したのが少女の妹であるのなら妹の精神状態を考えるとつらい。ケアもしっかりしてほしい」「男は父親に殴られカッとなった部分もあったのかも。でも普通の父親だったら娘がこっそり男と性行為をしているのを見たら男を殴りたくもなる」「3人も殺して仮釈放ができるかもしれないなんてありえない。仮釈放はいらない」などの声が挙がっていた。

罪のない人々を殺害した男の犯行は極めて身勝手で、自分勝手な動機についてもニュースを知った多くの人を震え上がらせた。

