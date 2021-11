欧州各地で新型コロナウイルスの感染者数が急増する中、世界保健機関(WHO)は4日、欧州が再びパンデミックの「震源地」になっていると警告した。

WHOのハンス・クルーゲ欧州地域事務局長は記者会見で、2022年2月までに欧州でさらに50万人以上が死亡する恐れがあると指摘。その要因として、新型ウイルスワクチンの接種が不十分であることを挙げた。

「我々はCOVID-19(新型ウイルス感染症)の急増に対応するというやり方から、そもそもそれが起きないようにする方法へと、戦術を変えなければならない」

ここ数カ月間、欧州大陸でのワクチン接種率は低下傾向にある。スペインでは約80%の人が2回の接種を完了しているが、フランスとドイツではそれぞれ68%、66%にとどまっている。中欧や東欧の一部の国の接種率はさらに低い。ロシアで10月までに接種を完了した人の割合はわずか32%だ。

クルーゲ氏はまた、WHOの欧州地域事務局が管轄する、中央アジアの一部を含む欧州地域53カ国で感染が増加していることについて、公衆衛生対策の緩和が要因だと非難した。WHOはこれまでに同地域で約140万人の死亡を確認している。

WHOのCOVID-19の技術責任者マリア・ファン・ケルクホーフェ氏は、「ワクチンやツールの供給は十分」なのに、過去4週間で欧州全体の感染者数が55%以上も増加したと指摘。WHOの緊急対応責任者マイク・ライアン博士は、欧州が直面している現状について、「世界に対する警告射撃」だと述べた。

ドイツで感染増加

こうした中ドイツでは、過去24時間で3万4000人近い新規感染者が確認され、記録的な増加となった。

ドイツの感染者数はイギリスの直近の1日あたりの新規感染者数(3万7000人超)を下回っているものの、公衆衛生当局は感染の第4波が多数の死者をもたらし、医療システムをひっ迫させる可能性があると懸念している。ドイツの過去24時間の死者数は165人で、1週間前の126人から増加した。

ドイツのロベルト・コッホ研究所(RKI)のローター・ヴィーラー所長は、「いま対策を講じなければ、感染の第4波はさらに多くの苦しみをもたらすだろう」と述べた。ドイツのワクチン未接種者には60歳以上の高齢者が300万人以上含まれる。この年齢層は特にリスクが高いと考えられている。

しかし、WHOのクルーゲ氏が指摘するように、感染者の急増はドイツに限ったことではない。

欧州各国の状況

この1週間で死者数が最も劇的に増えたのは、8100人以上が死亡したロシアと、約3800人が死亡したウクライナ。いずれもワクチン接種率が非常に低い。ウクライナは過去24時間で2万7377人の感染が確認されたと発表した。

ルーマニアでは過去24時間の死者数は591人と、同国の過去最多を記録した。ハンガリーでは1日の感染者数が6268人と、過去1週間で2倍以上に増加した。マスクの着用が義務付けられているのは公共交通機関と病院内のみだという。

「現時点で私たちは、パンデミックは終わったと、あと数人にワクチンを接種すればいいという方向で進もうと躍起になっているようだが、そんな状況ではない」と、WHOのライアン博士は述べ、各国に対応の不備を補うよう呼び掛けた。

オランダ政府は今週、1週間で入院患者数が31%増加したことから、多くの公共の場でのマスク着用と社会的距離の確保を再導入すると発表した。

ラトヴィアでは、感染状況が記録的水準に達していることから、1日から3カ月間の非常事態宣言が発令されている。

クロアチアでは4日、過去最多となる6310人の感染が確認された。スロヴァキアは過去2番目に多い感染者が確認されたと発表した。チェコの感染状況は今春の水準に逆戻りした。

英・イングランド副主任医務官、ジョナサン・ヴァンタム教授は3日、あまりにも多くの人々がパンデミックが終わったと思い込んでいると指摘した。

一方で、接種率が高い国の感染率は比較的低いままだ。

イタリアは12歳以上の子どものワクチン接種率が最も高い国の1つだが、過去1週間の感染者数は16.6%増加した。

ポルトガルの新規感染者数は9月以来で初めて1000人を超えた。スペイン(3日の新規感染者2287人)などほんの一部の国では感染者の増加は確認されていない。

(英語記事 Europe once again at epicentre of Covid, WHO warns)