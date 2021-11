『シャザム！』新録吹替版の声優陣からコメントが到着！

2019年4月に公開された『シャザム!』。本作の吹替キャストを一新した"新録"の日本語吹替版が、洋画専門CS放送ザ・シネマにていよいよ11月7日(日)に初放送される。それを記念し、吹き替えキャストが集結したオンライン同窓座談会を開催! 声優4人からコメントが到着した。

『シャザム!』は、"見た目は大人、頭脳は子供"というDCコミックスの異色ヒーローを描くアクション作品。今回の「ザ・シネマ新録版」では、ザカリー・リーヴァイ扮するシャザムの声を以前お伝えした通り。

このたび、シャザム役の草尾毅、ローザ・バスケス(マルタ・ミランス)役の魏涼子、魔術師(ジャイモン・フンスー)役の山野井仁、ペドロ&ヒーローペドロ(ジョバン・アルマンド&D・J・コトローナ)役の山野井仁の4人のコメントが到着した。

草尾毅 コメント

主人公シャザム役(『CHUCK』チャック役)

今回のお話を伺ったときはもう本当に嬉しかったです。しかも魏さん、山野井さん、粟野くんをはじめとした『CHUCK』の主要なメンバーが吹き替えに参加すると聞いて。やっててよかったな、こんなことってあるんだなと思いましたが、逆にだからこそ『CHUCK』の雰囲気が出過ぎてもいけないだろうと。そのあたりのバランスは考えて臨まないといけないなと思いました。

ただ、これは声優冥利に尽きるといいますか。たくさんの吹替版が存在することによって映画の楽しみ方が広がるなと思いますし、こういった機会が広がってほしいなと思っています。現場のスタッフ、出演者一同、本当に大爆笑しながら『シャザム!』の新録版を作らせていただきました。本作の新たな魅力が、新たな吹き替えで発見できたら嬉しいなと思いますし、『シャザム!』は続編もあるようなので。皆さんで盛り上げていただけたらと。まずはご覧になって、引き続き応援をよろしくお願いします。

魏涼子 コメント

ローザ・バスケス役(『CHUCK』サラ・ウォーカー役)

こうやって『CHUCK』のみんなをまた呼んでもらえて。そこに参加することができて、これほど幸せなことはありません。俳優さんが参加されるバージョンも含めて、今後もいろんな吹き替えのバージョンが作られて、選べるというのも素敵だなと思いますし、私たちもそのチャンスがもらえるのは幸せなことなので。

どんどんこういうプロジェクトが増えていってもらえたら嬉しいです。収録では、先に草尾さんが収録されていたので、耳から草尾さんの声が聞こえてきた時は一気に『CHUCK』の頃の気持ちに戻りました。本当はみんなで一緒に収録したかったですけど、でも収録は粟野さんと一緒だったので、ものすごく楽しく、幸せな時間でした。

山野井仁 コメント

魔術師役(『CHUCK』ジョン・ケイシー役)

自分が声をあてる役は『CHUCK』とは違う役だったので、それはそれで別の楽しみ方というか。『CHUCK』のみんなで盛り上げていくよ、という感じでしたね。でも粟野くんだけはやっぱり、永遠の飛び道具なんで(笑)。やってくれるだろうなと思っていました。

でも本当にみんなで一緒に収録できなかったのが残念ですね。やはり大好きな座組ですし、みんな全員集合で、一斉にやれたら本当によかったなと思います。本当は『CHUCK』の時のような、変な人の感じを入れ込めたらいいかなと思っていたのですが、今回はアドリブを入れる余地がなくて。でも今回の役にはちょうど良かったのかなと思います。

粟野志門 コメント

ペドロ&ヒーローペドロ役(『CHUCK』モーガン・グライムス役)

ザカリーはずっと『CHUCK』を映画化したいと言っていたのですが、でもやっぱり難しいのかなと思っていたところにこの話が来て。また皆さんとご一緒できるなと、興奮しました。夢が違った形で実現した感じですね。

今回は『CHUCK』に出会えたというのは本当に誇りになっています。

オンライン同窓座談会の全文はこちら

『シャザム!』放送情報

ザ・シネマ新録企画第6弾

『シャザム!』

【ザ・シネマ新録版】11月7日(日)21:00〜 放送

11月ダイヤモンドシネマ

『シャザム!』

字幕版11月5日(金)21:00〜 放送

オフィシャル吹替版11月5日(金)12:00〜 放送

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『シャザム!』© 2019 Warner Bros. Entertainment Inc. SHAZAM! and all related characters and elements are trademarks of and © DC Comics.