【今月のレンタル開始ドラマ】注目のスティーブン・キング原作ドラマがレンタル開始！

数々の動画配信サービスが乱立する時代となったが、店舗で実際に見かけたDVDを手に取りそれを借りる楽しさ、宅配レンタルが届くまでの待ち遠しさを新鮮に感じる人も多いだろう。そこで、海外ドラマNAVIでは毎月レンタルが開始されるドラマシリーズの中からおすすめをご紹介! 11月はリブート版『トワイライト・ゾーン』やスティーブン・キング原作の『ザ・スタンド』など注目作が続々登場する。

今月レンタルが始まる海外ドラマは以下の通り。

■11月3日(水)



『アンという名の少女』シーズン2

モンゴメリの不朽の名作「赤毛のアン」をドラマ化した人気シリーズ



舞台は、19世紀後半のカナダ・アヴォンリーの村。おしゃべり好きで想像力豊かな赤毛の少女アン(エイミーベス・マクナルティ)は、年配の姉弟マリラとマシューの養女として、すっかり家族にも村にもなじんでいた。アンも同級生たちも、そろそろ将来の進路について考え始める年になる......。

■11月5日(金)



『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン5(Vol.6〜8)

『ウォーキング・デッド』のスピンオフ第1弾



本家とのつながりがより一層増してきたシーズン5の後半がレンタルに登場。安住の地を求めて旅を続ける一行は、仲間たちのインタビュー映像を撮影し、ほかの生存者に向けて呼びかけをすることに......。本家シリーズからカムバックするキャラクターも登場し、ますます目が離せない!

■11月10日(水)



『私立探偵マグナム』シーズン2(Vol.1〜5)

1980年代に人気を博した往年のTVドラマのリブート版



マグナムは、居候する富豪ロビンの別荘の管理をしている元MI6諜報部員の執事ヒギンズ(パーディタ・ウィークス『ナイトメア』)に仕事の相棒になってほしいと猛烈にアピールし返事を待っている。一方、マグナムが住む大富豪のロビン・マスターズの邸宅が傭兵たちに襲撃され――。

本作の第12話「最悪の作戦」は、『HAWAII FIVE-0』ファイナルシーズンとのクロスオーバーエピソード! マグナムとその仲間たち×犯罪捜査班"ファイブ・オー"の合同捜査は『HAWAII FIVE-0』ファンも必見だ。

■11月10日(水)



『ザ・スタンド』

スティーブン・キングの同名小説を映像化したパニック・サバイバル・スリラー



致死性のウイルスにより絶滅の危機に瀕した人類の運命は、108歳の⽼婆"マザー"アバゲイル・フリーマントルと、感染を免れたわずかな生存者たちに懸かっていた。彼らは悪夢の体現者、"闇の男"ランドル・フラッグの⼒から逃れることはできるのか――?

本国アメリカでは、奇しくも世界中で新型コロナウイルスの蔓延が続く2020年12月より配信がスタート。2021年を生きる現実の私たちにとっても決して絵空事とは⾔えない設定に端を発するこの物語が投げかけるのは、「⼀度崩壊した社会を新たに⽴て直す必要に迫られたとき、人間には何ができるのか」という問いである。

■11月10日(水)



『トワイライト・ゾーン』

日本では1960年代に『ミステリーゾーン』として放送された伝説的TVシリーズが現代にリブート!



ありふれた日常に潜む異常、狂気、不条理、BLM運動など米国の現代社会に切り込む本作。何度過去に戻ろうと白人警官の暴力から逃れられない黒人母子の体験を描く第3話「巻き戻し」や、セレブ夫人が雇っていた家政婦が不法移民として当局に連行され、なぜか雇い主の婦人まで連行されるという移民問題を連想させる第8話「起源」などアメリカの社会問題を新たな角度から抉るようなエピソードが満載。

本作では2017年公開の映画『ゲット・アウト』でアカデミー賞脚本賞を獲得したジョーダン・ピールがプロデューサーだけでなく、ホスト/ナレーターとして番組を牽引する。また、豪華なゲストが毎回登場! 第1話ではマーベル映画『エターナルズ』のメインキャストであるクメイル・ナンジアニが主演を務め、第2話では『ウォーキング・デッド』のグレン役で知られるスティーヴン・ユァンが出演する。(海外ドラマNAVI)

