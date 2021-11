女優のすみれが2日、自身のインスタグラムを更新し、おさげ髪でセーラー服を着用したかわいらしいショットを公開。ファンから「可愛い!」「違和感ない」「現役感バリバリ!」といった反響が寄せられている。

【写真】すみれ、おさげでセーラー服姿を披露

この日、すみれが「little late but hope you guys had a fun,safe Halloween(少し遅れましたが、皆さんが楽しいハロウィンを過ごせますように)」と投稿したのは、紺色のセーラー服を着用した自身のソロショット。ハロウィンのかざりをバックに満面の笑みを浮かべるキュートな1枚だ。

コメント欄には、ファンからの「可愛い!」「違和感ない」といった賞賛の声が続出。「現役感バリバリ!」「現役女子高生のよう」など、驚きの声も相次いでいた。

