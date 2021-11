【TSUTAYA DISCAS】海外ドラマ人気ランキング（2021年10月）

TSUTAYAに出向かなくても10万本を超えるタイトルがレンタル可能な宅配レンタルサービスのTSUTAYA DISCAS。デジタル化されていない作品も視聴できるのが嬉しいDISCASにて、10月に最も多くのレンタル数を記録した10作品をご紹介。どんなドラマが人気なのかチェックしてみよう。

10月1日〜10月31日までの海外ドラマ人気TOP10は以下の通り。

1.『ウォーキング・デッド』シーズン10

2.『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン5

3.『THE Undoing〜フレイザー家の秘密〜』

4.『トレッドストーン』

5.『BATWOMAN/バットウーマン ザ・ニュー・パワー』

6.『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』ファイナル・シーズン

7.『プロディガル・サン 殺人鬼の系譜』シーズン1

8.『エージェント・オブ・シールド』ファイナル・シーズン

9.『MACGYVER/マクガイバー』シーズン4

10.『HAWAII FIVE-0』ファイナル・シーズン

1位に『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』シーズン5と、本家とスピンオフが並んでランクイン。本国では、ついに『ウォーキング・デッド』ファイナルとなるシーズン11が放送中だ。

初登場で3位を獲得したのは、ヒュー・グラント&ニコール・キッドマンが初共演をし、本年度エミー賞2部門にノミネートされた米HBOの心理サスペンスドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』を抜きイギリスで最も視聴されたシリーズに。

『ビッグ・リトル・ライズ』以来の再タッグ。舞台を西海岸からニューヨーク・マンハッタンへ移し、セレブライフを送る登場人物に降りかかる困難と彼らの心理をサスペンスタッチで描く。



(海外ドラマNAVI)

Photo:

『THE UNDOING 〜フレイザー家の秘密〜』© 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.