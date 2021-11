浮気を疑うと、なんとか真実を突き止めたいと考える人は少なくはないだろうが、海外では妻の浮気を疑った夫が5歳の娘のiPadに盗聴アプリを仕込み、浮気相手だと疑った男性と、妻を殺害する事件が起きた。

アメリカ・カリフォルニア州で29歳の男が、5歳の娘のiPadに盗聴アプリをインストールして28歳の妻の行動をスパイし、妻と29歳の男性を殺害したと海外ニュースサイト『San Diego Union-Tribune』と『Techno Trenz』、『Daily Mail Online』などが10月26日までに報じた。男はTikTokで約94万人のフォロワーを持つ人気のTikTokerだった。男はTikTokに映画のパロディ動画などを投稿していた。

報道によると、男は妻と5歳の娘と同州にある高層マンションに住んでいたという。事件の数日前、男は妻との間で問題を起こし、妻に家から出て行くように言われたそうだ。一部報道では、男は以前から妻に暴力を振るっていて、妻は離婚を考えていたという情報もある。男は荷物をまとめて家を出て、ホテルに滞在した。家を出てから3日後、男は妻が住む家に忍びこみ、5歳の娘のiPadに盗聴ができるアプリをインストールしてその場を離れたという。家に忍び込んだ際、家には誰もいなかった。

家に忍び込んでから数時間後の午後3時頃、男は盗聴アプリを通して妻と男性が会話をしているのを聞いた。会話の詳細は伏せられている。男は妻が男性と不倫をしていると疑い、嫉妬し、すぐに妻がいる家に向かった。男は家にいた妻と男性の首や後頭部、額を銃で撃って殺害したという。

事件当時、娘は学校におり現場にはいなかったが、男は妻と男性を射殺すると娘が通う学校に車で向かい、娘を迎えに行ったという。娘を車に乗せて運転している時に、男は駆けつけた警察によって逮捕された。犯行後、男は自身の母親に妻らを射殺したことを告白していて、男の母親が警察に通報したという報道もある。『Daily Mail Online』によると、警察に逮捕される前、男は車の中で娘に「パパはママを傷つけた」と告白したという。警察が逮捕した際、男の車の中には犯行に使われた銃があった。

なお、警察によると男が妻の浮気相手と疑った男性は妻の浮気相手ではなく妻の友人だったという。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「浮気を疑うのはまだ考えられるけど疑ってすぐに殺害しようとした行動力が気持ち悪い。男はかなり嫉妬深くプライドが高い性格」「娘のiPadだったら妻が常に見るわけではないし、娘もまだ分からない年齢だから知らないアプリがあっても疑われないと思ったのだろう。巧妙だし悪質すぎる」「娘のiPadに盗聴アプリを入れたあたりが卑怯。娘を巻き込むな」「妻も、浮気相手でなかったのに殺された男性も気の毒。男は最低だ」「娘にパパはママを傷つけたと言ったら、どんなに隠しても娘は父親が母親を殺したのだと察するはず。かなりのトラウマになる。父親としても最低」「彼のTikTokを見ていたので信じられない。ショックだ」「彼のTikTokを見たことがありかなり面白かったから彼がこんなことをするなんて驚いた」などの声が挙がっていた。

浮気をしていない妻と友人を殺害したことは決して許されることではなく、さらに何の罪のない自身の娘をも巻き込んだ男の犯行は卑劣で残酷だ。

