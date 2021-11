【今週スタートの海外ドラマ】『ナルコス』最終章、『コール・ザ・ミッドワイフ』新シーズンが開始

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はNetflix『ナルコス: メキシコ編』がファイナルを迎える他、スターチャンネルでは英国の有料放送局Sky Atlanticでオリジナルドラマ過去最高視聴記録を樹立した連続殺人ミステリー『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』の配信もスタートとなる。お見逃しなく!

11月1日(月)

『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』(スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-)

壮観な雪景色の中で描く連続殺人ミステリーが日本初上陸!

ノルウェーの北極圏に面した僻地の町フォーティチュード。一度も暴力的な犯罪が起きたことがない"地球上最も安全な町"で、不可解な殺人事件が次々と起きる。突如現地入りするロンドン警視庁の主任警部、彼に対立する地元警察署長、ホテル開発を推し進める行政長官...。僻地の町で複雑に絡み合う人間関係に覆い隠された謎の殺人事件の真相とは?

『コール・ザ・ミッドワイフ ロンドン助産婦物語』シーズン9(Hulu)

1950年から1960年代のロンドンの下町を舞台に、若い助産婦たちの生き方を涙と笑いを交えて描いたヒットシリーズ。

英BBC製作の本作は、1950年代にロンドンの貧しいイーストエンド地区で、助産婦として働いていた看護婦ジェニファー・ワースの回想録をもとにしている。そんなイーストエンドの修道院で助産婦として働く女性たちの奮闘ぶりが、涙、笑い、恋を交えて描かれた心温まる作品だ。

11月3日(水)

『V('83)』(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

日本における「海外ドラマをレンタルビデオで楽しむ」ことの元祖といってもいいほどの大ヒットとなったSFミニシリーズを、ソフト版とは異なる貴重な日本テレビ版吹替えにてオンエア!

世界各地の大都市の上空に突如、宇宙から飛来した50隻もの巨大UFOが出現。中から現れたエイリアンたちの外見は意外にも人間と同じで、彼らは友好と平和のため、人類と交流したいと申し出てくる。人類は彼らを"ビジター(来訪者)"と呼んで歓迎、平和な共同生活が始まるが、同時に科学者たちが姿を消す事件が次々と発生する―。

11月5日(金)

『ナルコス: メキシコ編』シーズン3

コロンビアの麻薬王パブロ・エスコバルの台頭と破滅を追ったNetflixオリジナルドラマ『ナルコス』を引き継ぐシリーズ『ナルコス: メキシコ編』のファイナルシーズン。

90年代、拡大する麻薬ビジネスの中で火花を散らす新たなカルテルのリーダーたち。政治的混乱と暴力闘争が渦巻く。

『疑わしき殺人者』(Netflix)

スウェーデン発のサスペンスシリーズ。

スウェーデンの首相オロフ・パルメ暗殺事件の容疑者とされたスティグ・エングストロム。大胆不敵な態度、運の巡り合わせ、警察の混迷などが相まって、死ぬまで正当な裁きを免れたことで知られる。容疑者を目の前にしながら、警察はなぜ彼を取り逃したのか? 未解決事件の仮説に基づくドラマ。

スウェーデンで最も人気あるコメディアンで俳優でもあるロバート・グスタフソン (『100歳の華麗なる冒険」) が主人公に扮する。

『グローリア』(Netflix)

ポルトガル製作による初のNetflixオリジナルシリーズ。

ラジオ・フリー・ヨーロッパの再放送部門、通称RARETを軸に展開する歴史スパイサスペンス。舞台は1960年代のポルトガル。リバテージョの小さな村、グローリアが図らずも冷戦の舞台となった経緯と、その模様を描く。

出演者にはアルバノ・ジェロニモ(『The One: 導かれた糸』)、ステファニー・ヴォクト(『アントラージュ★オレたちのハリウッド』)ら。

『ディキンスン 若き女性詩人の憂鬱』シーズン3(Apple TV+)

ヘイリー・スタインフェルドが主演するApple TV+オリジナルシリーズのファイナル。

社会的抑制や女性差別、家族との関係といったエミリー・ディキンスンの世界が、その時代と相いれなかった彼女の空想的な視点でコミカルに綴られる。ヘイリーの他には、ジェーン・クラコウスキー(『アンブレイカブル・キミー・シュミット』)、トビー・ハス(『ハロウィン』)、エイドリアン・ブレイク・エンスコー(『GIRLS/ガールズ』)、エラ・ハント(『アナと世界の終わり』)、アンナ・バリシニコフ(『マンチェスター・バイ・ザ・シー』)らが出演。

11月7日(日)

『将軍/SHOGUN』HD版(スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ)

映画『大脱走』『いつも心に太陽を』の脚本を手がけたジェームズ・クラヴェルによる同名小説をドラマ化した日米合作のミニシリーズ巨篇。エミー賞では作品賞を含む2部門受賞した。

17世紀の日本、慶長5年の春。半年後には天下分け目の関ヶ原の合戦が起ころうとしていた頃。伊豆の網代に漂着したイギリス人航海士ジョン・ブラックソーンは、「按針」と名付けられ捕われの身となるが、関東にその覇を唱えていた吉井虎長に重用される立場を手に入れる。しかし、すでに日本国内に活動の基盤を作り上げつつあったポルトガルの宣教師達は、プロテスタントであったブラックソーンの存在を憎み、彼を追放しようと暗躍する。一方、虎長の通訳である戸田まりこは、ブラックソーンに日本人の心や生き方、文化を教えるうちに、彼に愛情を抱くようになっていく...。

『刑事スタスキー&ハッチ』(AXN)

1977年から4シーズンにわたり米ABCで放送された刑事ドラマ。

ある日、老夫婦が車でダイナーに立ち寄ると、二人組の男に車を盗まれてしまう。実はその車のトランクには50本のダイナマイトが積まれており、時間になると爆発するようタイマーがセットされていた! というのも、老夫婦は入居している施設への不満が溜まり、爆発計画を企てていた。果たして、スタスキーとハッチはダイナマイトの爆発を防ぐことができるのか!?

(海外ドラマNAVI)



Photo:

『フォーティチュード/極寒の殺人鬼』©2014 Sky UK Limited. All Rights Reserved.

『コール・ザ・ミッドワイフ ロンドン助産婦物語』シーズン9© Neal Street Productions

『V('83)』© Warner Bros. Entertainment Inc.

Netflixオリジナルシリーズ『ナルコス: メキシコ編』シーズン3、『疑わしき殺人者』、『グローリア』は11月5日(金)より独占配信スタート。

Apple TV+『ディキンスン 若き女性詩人の憂鬱』シーズン3

『将軍/SHOGUN HD版』© Paramount / CBS Broadcasting Inc.

『刑事スタスキー&ハッチ』© 1975, 1976, renewed 2003, 2004 CPT Holdings, Inc. All Rights Reserved.