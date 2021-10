エマ・ワトソン(31)が、新型コロナウイルスのパンデミックでロックダウンが実施されていた間に、新たなスキルを身に付けていたことを明らかにしました。

それは、カメラの後ろに立つこと。エマはInstagramで、ドレスでレッドカーペットの上に立つのではなく、自身のプロジェクトのため、ボンバージャケットにジーンズとブーツといういで立ちで撮影中の姿をシェア。

「若い女性にとって、最も魅力的でエキサイティングなことは、誰かの“ミューズ”になることだと思っていました…でも…」と述べ、撮影することは、エンパワーされる(力を与えられる)ことなのだと理解できたと投稿。

エマは、撮影することを通じて、自身やほかの人たちの物語を伝えることができるということに驚きを感じたよう。

この投稿に対して、女性の声を広く伝えることに力を注いでいることで知られる女優・映画プロデューサーのリース・ウィザースプーン、イギリス人作家のレニ・エド・ロッジなどが、称賛のコメントを寄せています。

エマは、近くグラスゴーで開幕する国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)を前に、早くから気候変動問題への対策の必要性を訴えていたアル・ゴア元米副大統領とこの問題についてディスカッションする様子を収めた動画をシェア。

また、地球環境問題の解決に向けた取り組みをたたえる「アースショット賞」の授賞式に出席したことを報告するなど、このところ環境問題について、続けてSNSで発信している。

キャサリン妃やウィリアム王子も出席し、ロンドンで開催されたアースショット賞の授賞式に、エマはデザイナーのハリス・リードがアップサイクルしたというドレスを着て出席。

このドレスはもともと、貧困と不正の根絶を目指す国際NGO、オックスファムに寄付されたウエディングドレスだったそう。そのドレスを着た写真をインスタグラムでシェアしたエマは、ハリスについて、「ファッションがもたらす害を減らそうとの目標を掲げていることに、大きな刺激を受けています」とコメント。

昨年はSNSで積極的に(黒人に対する制度的な差別の撤廃を訴える)「ブラック・ライブズ・マター(BLM)」運動や行動することの重要性について発言していたエマは、今年は比較的、静かにしていた。そのため、『デイリーメール』紙などが、エマは「休眠中」などと報道。

だが、2月には広報担当者が、「活動を休止しているわけではない」と説明。エマ自身もTwitterで、婚約や活動休止などが伝えられることについて、閲覧数を稼ぎたいだけだろうとコメント。ファンに伝えるべきことがあれば、自ら発信することを「約束する」とツイートしています。

Dear Fans, Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue.