SNSなどでも話題になっている、「HSP(=Highly Sensitive Person)」。「“生きづらさ”を抱える原因」と言われることもあるHSPとはどんなものなのでしょうか?

今回は、HSP外来のあるベスリクリニックで院長を務める田中遥先生に取材。「ネガティブにとらえる必要はない」と話す田中先生に、HSPの人の特性や向き合い方について伺いました。

HSPとは?

解説・田中遥先生(べスリクリニック院長)

HSPとは「Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)」の略で、生まれ持った神経の細やかさやたかぶりやすさといった、感覚刺激に対する過敏性を表す概念のこと。自身もHSPだと話す心理学者のエレイン・アーロン博士が、1991年から研究を始めました。

文献にもよるものの、全人口の15〜30%にみられるとされていて、人間に限らず、動物や植物にもこういった傾向があると言われています。

HSPは心理学的な分類で、私たちの性格を形づくる要素である“気質”のひとつ。うつ病や不安障害などの精神医学としての分類とは別のもの、というのもポイントです。

HSPの人の特性

医学的に明確な診断基準のある病気や疾患とは異なり、HSPに明確な診断基準はありません。ただ、アーロン博士が提唱するHSPの特徴は以下の4つです。

D(Depth of Processing):深く処理をするたとえば天気予報で曇りマークを見て、HSPではない人は「念のためカバンに折りたたみ傘を入れよう」と結論が早い一方で、HSPの人は「先週は予報が外れたよなあ」「折りたたみ傘は重たいなあ」「別の靴を履いて行こうかなあ」と、思考が深くなるのが特徴。O(Overstimulation):過剰に刺激を受けやすい同じ刺激を受けた時、HSPの人はHSPではない人に比べて、刺激を受けすぎて疲れやすいと言われています。HSPではない人は、あまりそういった刺激を感じません。E(Emotional response and empathy):全体的に感情の反応が強く、共感力が強いHSPの人は心の境界線が薄く、共感力が高いので、まわりにイライラしてる人がいると悲しくなりやすい傾向にあります。HSPではない人は心の境界線がはっきりしてるので、「あなたはあなた、私は私」というふうに考えやすいと言われます。S(Sensitivity to Subtleties):些細な刺激を察知するHSPの人は音や光、匂いなどの些細な変化にもよく気づくと言われます。

この4つを全て満たしているとHSPと言われ、一つでも欠けていたらHSPではないというのがアーロン博士の考えです。

HSPの人が“生きづらい”と言われる理由

HSPの人が“生きづらい”と言われるのは、この過敏性が原因です。

たとえば、周囲の雰囲気が悪いことが気になって、目の前のことに集中できなくなってしまったり、外では良い顔をしていて、家に帰るとどっと疲れを感じたり。他の人にとっては気にならないことを強く感じ取ってしまったり、同じ刺激量でも強く感じてしまったりするところが、生きづらさの理由といえるのではないかと思います。

HSPとの向き合い方

私たちの性格は、先天的なものに加え、後天的な要因でも決まると言われています。気質というのは、遺伝子レベルで決まっているもの。その上に個性、行動や習慣といったものが重なって、性格を成しています。

たとえばHSP気質を持っていても、昔から「人前に出るようにしなさい」「社会で活躍しなさい」というふうに育てられた人は、実際は疲れるんだけれども外向的な性格になっていく、という可能性があります。

気質と、社会環境や個人的な経験との相互作用で出てくるのが個性です。気質や個性の上にある、行動や習慣、趣向は比較的簡単に変えることができるもの。HSPだからビクビクしてるかというと、そうではないんです。

行動や環境を調整することで性格は変えられるので、HSPだからといって、「生きづらい」「社会適応できない」といって、卑屈になったりネガティブにとらえたりする必要はありません。

わかりやすく「HSPはこういう人だ」とはなかなか言いづらく、実際はとても複雑。一般的な定義にあう人もあわない人もいます。診察に来る患者さんでも、HSPだからという理由で「私って駄目なんです」と話される方は少なくないです。でも、周りの人に優しくできたり、他の人の気持ちを想定することができたり、それこそがHSPの大切な気質。ネガティブな要素だけでなく、ポジティブな要素も広まるといいなと思います。

HSPの人に適職と言われているのは?

よく言われるのは、医師や看護師、カウンセラーといった、人の気持ちを察する能力が求められる「対人援助職」。あとは些細な変化に気づきやすいので、この完璧性が求められるような技術職もあっていると思います。

とはいえ、HSPの人が少ない仕事に就けば、どんな職場においてもHSPの特異性が重要視されるでしょう。自分は疲れるかもしれませんが、周りからはその能力がありがたいと思われるはずです。「HSPだからこの仕事が難しい」というのはなくて、自分の気質を理解していることが最も大事だと思います。

周囲に伝えることの必要性

HSPの概念が認知されるようになってきたことで、「診断書が欲しい」とクリニックを受診される方は多くいらっしゃいます。ただ、先ほどお話した通り、HSPは診断できるものではありませんし、「HSPだから刺激を与えないでください」と周りの人にお願いするのも現実的ではないですよね。

自分に100%合う環境はないですし、他人や環境というのは変えることは難しいです。HSPを話のツールに使うのはいいかもしれませんが、自己理解に使うのがいいと思っています。

もし、友達やパートナー、同僚の人にHSPの気質の人がいたら、相手が求めているものを一緒に話し合っていくのが◎。HSPのなかにも個人差があるので、まずはその人が何を求めてるのか聞いてみましょう。

HSPにとって必要な6項目

自分が「HSPかもしれない」と思ったら、アーロン博士が著書で紹介している、以下の6つの項目をチェックしてみて。

これらを段階的に理解して実践するのが理想ですが、まずは自分にできそうなことを1つやってみるのがおすすめ。1つ何か変えてみる、ここに全ての鍵があります。

1. 気質についての情報を定期的に得る

あなたが人とは違う気質を持っているのは事実で、他にも同じ気質を持つ人がいます。さらに生物のほとんどの種にはこの気質が一定の割合で存在します。そしてこれは科学的に価値があることなのです。

2. 過去を捉え直す(リフレーミング)

特に自信を失った出来事をもう一度捉え直す。あなたは失敗したと思っているかもしれませんが、それは敏感なあなたが自分を守るために必要な行動だったのです。

たとえば過去にいじめを受けた経験などがあると、周りに対して敏感になりがちです。トラウマがある場合は、過去の経験と今の感情を切り離すように、カウンセリングを行ったり、リフレーミングという手法で過去の出来事を振り返って、価値観を変えていったりする作業が有効です。

3. 辛い幼少期、機能不全家庭、大きくなってからの傷を癒す

ネガティブな出来事に傷つきやすかったのは、単に子どもだったからではなく、たとえば家庭にもストレスがあったりして、安心して育つための役割を果たせていなかったから。

これらが原因で不安やうつになってしまっているのであれば、長期の心理療法を受けたり、薬を飲んだり、他の身体的な治療を受けたりして、その症状の治し方を探してみるべき。

4. 刺激過多の扱いを学ぶ

刺激過多をできれば避ける、起きたらやり過ごす、過ぎ去ったら回復する方法を学びましょう。HSPに必要なのは新しい小手先の技術ではなく、ライフ・スタイル全部を自分の気質に合わせていくこと、そして「自分に必要なことをして何が悪い!」という強い意志です。

たとえば物理的な刺激を防ぐのに、メガネをかけたり、マスクをしたりすることでも効果が見られる場合があります。フレームのみのレンズが入っていないメガネでも、自分が防衛される気持ちになる、という例もありました。

刺激から回復する方法としては、ちょっと涙が出るような映画を見たり、好きな音楽を聞いたり、アロマキャンドルを炊いたりするのも良いでしょう。何か一つ、刺激に対して敏感な自分を、ちょっと緩めてあげるような時間を取るというのが大事です。

5. 刺激の最適レベルを保ちながら活躍する

HSPは外に出て社会と関わり、成功して幸せになるべきだし、それが可能ですが、それにはバランスが必要です。いつも気質のことを顧慮しましょう。

6. 「他人の求めに敏感なスイッチ」は切ってもいい

他人の求めにそれほど敏感にならなくてもいいです。敏感さを誰に注ぐのかを決めて、蓄えておきましょう。それができないならその理由を探してみましょう。

刺激を受けて脳が反応しても、結局どう行動するかは自分で決めていいのです。

HSP外来での流れ

1.病的な状態かどうかの診察

クリニックですので、まずは病的な状態になっているかどうかを見ます。もともとHSPがあっても、体調が悪くなりHSPの状態が悪くなっていることや、HSPだけでなくうつ病や不安障害になっている場合もあるので、その時は治療を始めていきます。

不安障害やうつ病の状態の場合は、医学的なアプローチをしていきます。

2.気質との向き合い方を考える

HSPは気質なので、治療をして治していくというよりかは、自身の気質との向き合い方を一緒に考えていくという流れです。

実際にクリニックを受診された方を見ていると、『自分はHSPだから駄目だ』というより「この気質を大事にしたい」という形でカウンセリングを卒業される方が多いです。

3.過緊張をほぐすワーク

HSPの人は、刺激に対する感受性の高さゆえに心身が過緊張になっているので、自律神経を整えるワークを通して過緊張を緩めることなどを行っています。

たとえばお腹が空いているとイライラしやすいように、自律神経の状態が悪いと、同じ刺激でも過剰に受け取ってしまうことがあるんです。生活リズムを整えたり、ヨガや瞑想などを行うこともあります。

田中遥 先生(医師・ベスリクリニック院長)

産業医。東京慈恵会医科大学医学部卒。2018年4月よりベスリクリニックに勤務し、HSPの悩みにも多数対応。自律神経の研究を行いながら、単に病気が治る医療ではなく、どのように生きるかを追求する医療を目指す。約40人の臨床心理士、保健師、臨床工学技士、臨床検査技師、カウンセラーとともに、よりよい未来をつくりあげるために、日々診療に従事している。