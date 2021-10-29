µþ¥¢¥Ë¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤¬¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ç10·î29Æü¤ËÊüÁ÷¡£Íâ½µ¤Ë¤Ï±Ç²èÈÇ¤â
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï10·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢Æ±¶É¤Î±Ç²èÈÖÁÈ¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤ÎÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£Íâ½µ¤Î11·î5Æü¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó ³°ÅÁ - ±Ê±ó¤È¼«Æ°¼êµ¿Í·Á - ¡Ù¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
#¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó✨ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ´ÆÆÄ:#ÀÐÎ©ÂÀ°ì
🌜º£Ìë9»þ🌛
¸¶ºî:#¶Ç²ÂÆà
À¼¤Î½Ð±é:#ÀÐÀîÍ³°Í,#»Ò°ÂÉð¿Í,#Ï²ÀîÂçÊå,#±óÆ£°½,#Æâ»³¹·µ±,#³ý¸¶¼ÂÎ¤,#¸Í¾¾ÍÚ,#ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ,#ÌÚÂ¼Úå,#ÂìÃÎ»Ë,#½ôÀ±¤¹¤ß¤ì,#ÀîÀ¡°½»Ò pic.twitter.com/CIYcivlugF— ¥¢¥ó¥¯¡÷¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¸ø¼° (@kinro_ntv) October 28, 2021
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¾®Àâ²È¡¦¶Ç²ÂÆà»á¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¡£2014Ç¯¤Ë¡ÖµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¤Î¾®ÀâÉôÌç¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2018Ç¯¤ËÆ±¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÀ½ºî¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áÈÇ¤¬TOKYO MX¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤ÏÍÄ¾¯´ü¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤¿ÂçÀï¤ÇÎ¾ÏÓ¤ò¼º¤Ã¤¿¾¯½÷¡Ö¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢¡Ö¼«Æ°¼êµ¿Í·Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍ¹ÊØ¼Ò¤Ç¤ÎÂåÉ®¶È¤òÄÌ¤¸¤¿Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È¤Î´Ö¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë·²Áü·à¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÀïÁè½ª·ë¸å¤Î¼Ò²ñ¤ò±Ç¤¹ºÙ¤ä¤«¤ÊÉ®Ã×¤ä¡¢¼ê»æ¤Î¼¹É®°ÍÍê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤òÍý²ò¤·¡¢¼«¿È¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿°¦¤Î¸ÀÍÕ¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó ³°ÅÁ -±Ê±ó¤È¼«Æ°¼êµ¿Í·Á-¡Ù¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤Î2ºî¤Î±Ç²èÈÇ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±SNS¤âÂç¤¤¯È¿±þ¡£Twitter¤Ç¤Ï°ì»þ¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Á´13ÏÃ¤ËµÚ¤ÖÆ±¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÀÐÎ©ÂÀ°ì»á¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤ÎÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤¬ÊüÁ÷¡£Âè1ÏÃ¤«¤éÂè3ÏÃ¡¢Ì¾ºî¤È¸À¤ï¤ì¤ëÂè7ÏÃ¡¢Âè9ÏÃ¡¢¿À²ó¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤¿Âè10ÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ±ºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤ËºÝ¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥ÈÌò¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¤ÎÀÐÀîÍ³°Í¤µ¤ó¡¢¥®¥ë¥Ù¥ë¥ÈÌò¤ÎÏ²ÀîÂçÊå¤µ¤ó¤é¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ÇºÜ¡£ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â³Æ³¦¤ÎÍÌ¾¿Í¤äÆ±¶É¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤Ë¤è¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤¹ç¤ÎÆþ¤ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Íâ½µ¤Î11·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤Ï¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó ³°ÅÁ -±Ê±ó¤È¼«Æ°¼êµ¿Í·Á-¡Ù¤¬ËÜÊÔÉôÊ¬¤ò¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¤ÇÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¥¥ã¥¹¥ÈÀ¼Í¥¥³¥á¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ï¤³¤Á¤é