有村架純と志尊淳が出演するドキュメンタリー映画『人と仕事』。今月8日からの3週間限定公開が間もなく終了を迎えるが、近隣の劇場で上映がないため「観に行けない」という声を受けて全国拡大公開が決定した。

【動画】スペシャルダイジェスト映像

さらに、映画公開を記念して制作され、動画配信サービス「auスマートパスプレミアム」及び「TELASA(テラサ)」の会員向けに配信されていた『スペシャル予告編』、『監督・プロデューサーインタビュー編』、『有村架純、志尊淳インタビュー編』のスペシャルミニ番組3本を、本日29日より無料公開する。

ドキュメンタリー映画への出演は本作が初めてとなる有村架純と志尊淳の、体験やインタビューを通して、彼らが感じた生の声を堪能できる特番の見どころを集めたスペシャルダイジェスト映像も解禁。今なぜこの作品を創ろうと思ったのか、制作スタッフ、出演者のリアルな声を自分で確かめることができる。

また、29日から、auスマートパスプレミアムとTELASAで、映画『人と仕事』配信限定版として、未公開シーンを盛り込んだ『人と仕事〜How We Work, How We Live〜』を独占配信。有村と志尊の未公開の農業体験シーンや対談シーンが盛り込まれ、劇場版とはまた違ったシーンを観ることができる。

配信限定版について、森ガキ侑大監督は「今回の映画はコロナ禍で、有村さん、志尊さんともがきながら丁寧に紡いでいった作品になります。今の時代でしか写しだすことができない出来事がたくさん詰まっております。この映画がたくさんの人の心に響きながら残り続けることを願っていたので配信が決まりまして、感無量でした。多くの方の心にずっとあり続けてほしいです」とコメントを寄せている。

■劇場情報

