¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡ª¡©¡¡¥Õ¥¸¥â¥ó¤¬ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¼Õºá¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎàÎ¢¤«¤Ö¤êá
¡¡¥¿¥Ô¥ª¥«Å¹¤ÎÅ¹Ä¹¤ò×ø³å¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¶¼Ç÷¹Ô°Ù¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ë£´£°Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤¬¡¢£²£¸Æü¸á¸å£·»þ¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¼ÕºáÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢¸µÉ×¤Î¡Ö£Æ£Õ£Ê£É£×£Á£Ò£Á¡×Æ£ËÜÉÒ»Ë¤ÏÆ±¤¸»þ´Ö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥Ð¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸á¸å£·¡ÁÆ±£¸»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤ÇÆ£ËÜ¤Ï¡¢ÇÐ¶ç¤ÎÌ¾¿Í½½ÃÊ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¾º³Ê»î¸³¤ËÄ©Àï¡£¡ÖÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡ÖÇØ¤Ë¥Û¥ë¥ó¥±¡¼¥¹¡¡½©¼ä¤Ö¤Î¡¡¥Ï¥Á¸øÁ°¡×¤È¤¤¤¦ÇÐ¶ç¤ò±Ó¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¶ç¤ËÂÐ¤·¡¢²Æ°æ¤¤¤Ä¤ÀèÀ¸¤Ï¡Ö°ì¤ÄÁ°¿Ê¡×¤ÈººÄê¡£Æ£ËÜ¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë±ÊÀ¤Ì¾¿Í¤ÎºÂ¤Ë°ìÊâ¶á¤Å¤¤¤¿¡£Ä¾¤¹¤È¤³¤í¤â¡Ö¤¤¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢²Æ°æÀèÀ¸¤ËÀä»¿¤µ¤ì¤¿Æ£ËÜ¤ÏÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¸µºÊ¤¬¼ÕºáÆ°²è¤òÆ±¤¸»þ´Ö¤Ëà¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ëá¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡©